Bandyci Kremla mordują Ukraińców. Schroeder apeluje o dialog z Rosją

Rosyjskie wojska najechały Ukrainę. Były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder zaapelował, by ewentualne sankcje na Rosję nakładać z „wyczuciem”. Ocenił, że obie strony sporu popełniły błędy.

Władimir Putin wydał rozkaz do ataku na demokratyczne państwo. Rosyjska armia łamie umowy międzynarodowe, zabija m.in. ukraińskich cywilów i dzieci.



Były kanclerz Niemiec, który pracuje dla gazowych spółek Władimira Putina stwierdził, że „nawet interesy bezpieczeństwa Rosji nie usprawiedliwiają użycia środków militarnych”.



Zobacz także -> Politico: Niemcy utorowały Putinowi drogę do Ukrainy



Cytując jego stanowisko w tej sprawie Deutsche Welle pisze, że zdaniem Gerharda Schroedera odpowiedzialność za zabitych ponosi rząd na Kremlu, ale wojna to efekt „zaniedbań i wielu błędów po obu stronach”.



– Mając na uwadze przyszłość, przy nałożeniu obecnie koniecznych sankcji, należy zwrócić uwagę na to, aby nie zrywać całkowicie pozostałych nadal powiązań politycznych, gospodarczych i społeczno-obywatelskich między Europą i Rosją – stwierdził Niemiec, który zarabia krocie dzięki bliskiej współpracy z Rosją.



Zobacz także -> Schröder i inni. „Rosja ma znaczące wpływy w Niemczech i to na najwyższych szczeblach”



Schroeder był kanclerzem Niemiec od 1998 do 2005 roku. Obecnie stoi na czele rad nadzorczych firm gazowych i naftowych Nord Stream, Nord Stream 2 i Rosnieft.