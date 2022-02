Prezydent Zełenski: Europa ma dość siły, by powtrzymać agresję na Ukrainę

Europa ma dość siły, by powtrzymać agresję na Ukrainę – oznajmił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, apelując do Zachodu o dalsze sankcje przeciw Rosji, a do zwykłych ludzi – o protesty i domaganie się pokoju.

– To nie jest po prostu wtargnięcie Rosji na Ukrainę, to początek wojny przeciw Europie. Przeciwko jedności Europy. Przeciwko elementarnym prawom człowieka w Europie. Przeciwko wszystkim prawom współistnienia na kontynencie – powiedział Zełenski.



Prezydent Ukrainy zaapelował do Zachodu o dalsze sankcje przeciw Rosji, a do zwykłych ludzi – o protesty i domaganie się pokoju.



Zaapelował do obywateli europejskich państw, by przyjechali na Ukrainę, aby pomóc w odparciu rosyjskiej agresji.



– Gdy bomby spadają na Ukrainę, to się dzieje w Europie, nie tylko na Ukrainie. Kiedy rakiety zabijają naszych ludzi, jest to śmierć wszystkich Europejczyków – mówił.



Prezydent Ukrainy zwrócił się do Władimira Putina, by usiąść do rozmów i powstrzymać śmierć ludzi. A do ukraińskiej armii zaapelował: wytrwajcie.