Skandaliczny tekst Onetu w czasie wojny. Węglarczyk udostępnia przeprosiny

Należący do Onetu serwis Noizz opublikował artykuł o tym, że Polacy nie byliby chętni, aby bronić kraju. Tekst pojawił się dokładnie w dniu inwazji Rosji na Ukrainę. Oburzenie wyraził m.in. wiceszef polskiego MSZ. „Przepraszam w imieniu swoim i redakcji” – brzmi wpis udostępniony teraz przez szefa portalu należącego do niemiecko-szwajcarskiego koncernu Bartosz Węglarczyk. To nie pierwsza taka sytuacja.

O tekstach Onetu, które usuwano lub za które przepraszano, pisaliśmy wielokrotnie m.in. TUTAJ.



Teraz serwis Noizz (część wydawnictwa RASP i portalu Onet) w ankiecie na Instagramie zapytał czytelników o to, jak zachowaliby się w sytuacji zagrożenia lub wojny. Wyniki „badania”, które zgromadziło – jak czytamy – około 200 odpowiedzi internautów, opublikowano w serwisie w czwartek 24 lutego, czyli w dniu rosyjskiej inwazji na niepodległą Ukrainę. W artykule wybrzmiewała sugestia, że młodzi Polacy nie chcą bronić ojczyzny.



„Pół roku temu rozpoczęła się operacja dezinformacyjna dążąca do obniżenia zdolności RP do obrony przed agresją” – skomentował na Twitterze wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Zwrócił uwagę, że wzięło w niej udział „wiele polskich ośrodków medialnych i opiniotwórczych”. „Wczorajsza publikacja ONETU nie powinna być dla nikogo żadnym zaskoczeniem” – stwierdził.



Podobnych opinii było więcej.



Teraz głos w sprawie zabrał Bartosz Węglarczyk. „Z związku z artykułem, który został opublikowany w serwisie Noizz.pl, »Ten kraj tylko mnie okrada. Nie będę go bronić. Zapytaliśmy czytelników o służbę wojskową«, opisującym wyniki ankiety, informuję, że niefortunny materiał został usunięty” – napisali pracownicy Onetu w udostępnionym oświadczeniu.



„Artykuł nigdy nie powinien był się ukazać. Przepraszam w imieniu swoim i redakcji” – dodano.

Ocieplanie wizerunku Putina

Przypomnijmy, że niedawno – w obliczu zagrożenia wojną –„Władimir Putin jest wielkim pasjonatem sportu. Jeździ konno, gra w hokeja i ma czarne pasy sztuk walki” – napisał o liderze Rosji polskojęzyczny portal zagranicznego koncernu.Na pracowników serwisu wylała się fala krytyki, więc narrację tekstu zmieniono. Zamiast politycznej laurki padały potem ostre stwierdzenia, takie jak „dyktator”.Ale to nie pierwszy raz, gdy Onet należący do niemiecko-szwajcarskiego koncernu w ten sposób próbował ocieplać wizerunek rosyjskiego polityka.W czerwcu 2021 r. portal opublikował„To nazwisko budzi respekt i fascynację” – pisali pracownicy portalu, zachęcając czytelników do zdobywania punktów. „Putin: konstruktywne spotkanie, zero wrogości” – komplementował z kolei szef serwisu, komentując genewskie spotkanie Bidena z Putinem - zobacz TUTAJ. Zobacz także: Onet z laurką dla Putina. „Jeździ konno, gra w hokeja i ma czarny pas karate” Gdy wokół ostatniego tekstu Onetu wybuchła afera, redakcja zmieniła tytuł. Podobnie było w ubiegłym roku, gdyMichała Dworczyka. Wtedy również dzień po publikacji tytuł artykułu był inny niż na początku - zobacz TUTAJ. Z kolei we wrześniu Onet opublikował tekst:Pracownicy serwisu podkreślali, że podczas gdy kilkadziesiąt osób z otoczenia Władimira Putina zakaziło się koronawirusem, rzecznik Kremla twierdził, że sam prezydent jest absolutnie zdrowy.„Kluczem do sukcesu może być styl życia rosyjskiego prezydenta” – zachwalano tężyznę fizyczną rosyjskiego przywódcy. Z nieznanych nam powodów tekst zniknął z sieci, teraz wyświetla się informacja „Błąd 404”.

