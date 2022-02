Rośnie zapotrzebowanie na rzetelne informacje. Oglądalność TVP World w górę o kilkaset procent

W ciągu ostatnich dwóch dni, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, widać coraz większe zainteresowanie odbiorców rzetelnymi informacjami o wydarzeniach na wschodzie Europy. Zwiększoną oglądalność notuje także anglojęzyczny kanał Telewizji Polskiej – TVP World, na żywo relacjonujący konflikt. Jego oglądalność wzrosła o 500 procent. Kilkukrotnie wzrósł także ruch użytkowników serwisu tvpworld.com.

Kanał TVP World został uruchomiony w połowie listopada 2021 r., jako odpowiedź na prowadzoną przez Rosję i Białoruś wojnę informacyjną i wywołany przez te reżimy kryzys migracyjny na polsko-białoruskiej granicy.



Gama platform, na których kanał jest dostępny, cały czas się powiększa. W czwartek, w związku z atakiem Rosji na Ukrainę, telewizja kablowa UPC zdecydowała się zastąpić sygnał rosyjskiego RT (wcześniej Russia Today) sygnałem TVP World.



– To kolejny sukces w walce z fake newsami i dezinformacją pochodzącą z Rosji – komentował dla portalu tvp.info Filip Styczyński, wicedyrektor TVP World.



W ciągu ostatnich dwóch dni oglądalność transmisji TVP World wzrosła o przeszło 500 proc.





