Rosjanie ostrzelali przedszkole. Wśród rannych są dzieci

Rosyjskie siły okupacyjne ostrzelały domy, schrony przeciwbombowe i przedszkole w mieście Ochtyrka w obwodzie sumskim na Ukrainie, 120 km na zachód od Charkowa. Wśród rannych są dzieci.

Według serwisu internetowego Ukrinform ostrzał artyleryjski przeprowadzono używając 220-mm pocisków radzieckim sprzętem BM-27 Uragan.



Przewodniczący obwodu sumskiego Dmytro Ołeksijowycz poinformował, że w Ochtyrce okupanci ostrzelali domy, schrony przeciwbombowe i przedszkole.



Jak przekazał w oświadczeniu, nie jest znana liczba zabitych i rannych, ale „są ciężko ranne dzieci”.



Rosja drugi dzień ostrzeliwuje i niszczy obiekty infrastrukturalne na Ukrainie, a pociski uderzają w budynki mieszkalne.



24 lutego prezydent Rosji Władimir Putin wypowiedział wojnę Ukrainie i rozpoczął inwazję na dużą skalę. Na Ukrainie wprowadzono stan wojenny i ogłoszono powszechną mobilizację.

Russian occupation forces shelled with MRLS BM27 URAGAN 220-mm kindergarten (!!!) in #Okhtyrka, #Sumskuy region, #Ukraine. Wounded among children | EMPR confirmed #russiaukrainewar pic.twitter.com/ChSfIysYdP