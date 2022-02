Apteki mają obowiązek realizować recepty z innych krajów. Zbiórka leków dla Ukrainy

Naczelna Izba Aptekarska przypomina, że apteka ogólnodostępna jest uprawniona, a nawet ma obowiązek realizacji recept wystawionych w innych krajach niż kraje UE, w tym – z Ukrainy. W Piotrkowie Trybunalskim zorganizowana będzie zbiórka leków dla walczącej z rosyjską agresją Ukrainy.

„W związku z sytuacją, jaka ma miejsce na Ukrainie i możliwością pojawienia się dużej liczby obywateli Ukrainy w Polsce, chcemy przypomnieć, iż apteka ogólnodostępna jest uprawniona, a nawet ma obowiązek realizacji recept wystawionych w innych krajach aniżeli kraje UE. Zakres danych, jakie winny znaleźć się na takiej recepcie, opisuje § 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2021 roku” – poinformowała Naczelna Izba Aptekarska w komunikacie na stronie.



Naczelna Izba Aptekarska prosi o nieodsyłanie takich recept i zapewnienie dostępu do leku dla osób przedstawiających taką receptę do realizacji.



Wcześniej minister zdrowia Adam Niedzielski i zadeklarował, że obywatele Ukrainy, którzy przybędą do nas, mogą liczyć na dostęp do opieki medycznej.



W sobotę w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowana zostanie zbiórka m.in. leków dla walczącej z rosyjską agresją Ukrainy. To inicjatywa Jednostki Strzeleckiej „Strzelec” 1031 – poinformował rzecznik prasowy piotrkowskiego urzędu miasta Jarosław Bąkowicz.



Zbiórkę medykamentów dla Ukrainy rozpocznie w sobotę 26 lutego od godz. 9.15 do 15.00 przy ul. Kleszcz 4 w Piotrkowie Trybunalskim, przy drodze w kierunku Sulejowa.

źródło: pap

– Piotrkowianie mogą włączyć się w zbiórkę sprzętów medycznych, ubrań ochronnych oraz niezbędnych przedmiotów do przetrwania, który zostanie wykorzystany w celu– przekazał Bąkowicz.Podczas zbiórki będą przyjmowane wszystkie rzeczy, które są potrzebne na Ukrainie, na przykład: kamizelki, hełmy, wszelaki sprzęt taktyczny, opatrunki –– przekazał drużynowy Michał Dybała.