Wojna trwa, ale jaki jest cel Rosji? Amerykański analityk rozpisał to w etapach

Rosyjskie wojska zbliżają się we wtorek do Kijowa. To właśnie stolica Ukrainy może stanowić klucz do planów agresji Kremla. Otwarte bowiem zostaje pytanie: po co Władimir Putin rozpętał wojnę. Amerykański analityk Michael Weiss, dziennikarz CNN, stawia tezę, że celem Rosji jest podzielenie Ukrainy na dwa państwa, wzorem Niemiec Wschodnich i Zachodnich lub Korei Północnej i Południowej – ocenia ekspert, powołując się na źródła wywiadowcze Ukrainy.

W ciągu pierwszej doby walk – jak wynika z informacji przekazanych przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego – Ukraina straciła 137 żołnierzy, a 316 zostało rannych. Moskwa nie podaje podobnych danych, ale dostępne szacunki mówią, że w czasie 24 godzin Rosjanie stracili ponad 450 żołnierzy – tak przynajmniej oceniają władze Wielkiej Brytanii.





„Rosja nie osiągnęła żadnego z celów”

Jakie są plany Putina wobec Ukrainy?

The task of the landing party is to block Kyiv, communications, military control channels, capture/blow up arsenals, and sow panic. The Russians want to create conditions for "uncontrolled columns of refugees" from Kyiv, which will block highways and roads. — Michael Weiss �� (@michaeldweiss) February 25, 2022

Najgorszy scenariusz: Kijów pod panowaniem Rosji

The end-game, evidently, is to bisect Ukraine into two de facto states on the principle of East and West Germany or North and South Korea. And Kyiv will fall under Russia's dominion. — Michael Weiss �� (@michaeldweiss) February 25, 2022

źródło: gazetakrakowska.pl, portal tvp.info

To właśnie brytyjski szef departamentu obrony ocenił, że Rosjanie nie osiągnęli celów, jakie założyli podczas pierwszej doby. – Nasza ocena, oparta na zweryfikowanych źródłach, jest taka, że Rosja nie zdobyła żadnego z celów, jakie miała w planie. Nie udało jej się zdobyć jednego z kluczowych: pasa startowego na północ od Kijowa – powiedziałNa podobne cele wskazuje dziennikarz CNN, analityk ds. bezpieczeństwa narodowego Michael Weiss. W serii wpisów na Twitterze wskazuje, że 2 tys. rosyjskich żołnierzy sił specjalnych planuje– obecne lotnisko w stolicy Ukrainy – aby przygotować się na przybycie 10 tys. spadochroniarzy, samolotów Ił-76, lekkich pojazdów opancerzonych i wojsk powietrznodesantowych.To tylko pośredni cel Moskwy. W dalszych planach – wskazuje Weiss, powołując się na dane ukraińskiego wywiadu – ma być likwidacja sieci energetycznej i stacji transformatorowych, aby odciąć większą część Kijowa od prądu i łączności, wywołując tym panikę wśród ludności.„Celem tej operacji ma być zmuszenie kierownictwa wojskowo-politycznego Ukrainy do wycofania większości gotowych do walki oddziałów. Tymczasem zadaniem rosyjskiego desantu ma być, łączności, kanałów kontroli wojskowej, zdobycie/wysadzenie arsenałów i sianie paniki” – pisze ekspert.Następniema być zdobycie i utrzymanie kontroli nad głównymi organami władzy na Ukrainie, w tym Parlamentu. Miałoby się to wydarzyć jeszcze „w najbliższych dniach”.Jaki jest cel tych działań? Zdaniem Weissa chodzi o „przejęcie kierownictwa na Ukrainie i wymuszenie szantażem”. „Ostatecznym celem jest oczywiście podzielenie Ukrainy na de facto dwa państwa na zasadzie Niemiec Wschodnich i Zachodnich lub Korei Północnej i Południowej. A Kijów znajdzie się pod panowaniem Rosji” – czytamy w analizie.