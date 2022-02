Drastyczne nagranie z Kijowa. Rosyjski czołg przejechał po cywilnym aucie

Rosyjski czołg przejechał po cywilnym samochodzie w stolicy Ukrainy Kijowie – donoszą media. W sieci krąży nagranie z tego zdarzenia. Cywil, który jechał autem, przeżył.

Wojna na Ukrainie



Do tego zdarzenia doszło dzisiaj na jednej z ulic na przedmieściu Kijowa, gdzie od północy wkraczają rosyjskie kolumny wojskowe i trwa regularna wymiana ognia z ukraińskimi żołnierzami broniącymi stolicy.



Rosyjski pojazd pancerny, który jechał niemal pustą ulicą, celowo wjechał w samochód kierowany przez cywila. Następnie wycofał i pojechał dalej. Świadkowie zdarzenia zdołali wyswobodzić poszkodowanego kierowcę z auta; starszemu mężczyźnie nic się nie stało.

In Ukraine, a Russian tank had driven over the civilian car. Terrifying footage. My thoughts are with the people of Ukraine. pic.twitter.com/hmIDNCUeus — Franak Viačorka (@franakviacorka) February 25, 2022

The man whose car was rammed and crushed by alleged Russian strela has been rescued,

Kyiv oblast#Ukraine pic.twitter.com/qqikd1Efel — Aleph א #IStandWithUkraine ���� (@no_itsmyturn) February 25, 2022

źródło: portal tvp.info

W stolicy Ukrainy działają rosyjskie grupy dywersyjne. Władze zachęcają obywateli do aktywnej obrony stolicy. Przedstawiciel ukraińskiego prezydenta Ołeksij Arestowycz poinformował, że Rosjanie dokonują ataków w kierunku Kijowa z północnego zachodu. Walki odbywają się w okolicach Hostomela, Buczy i Worzela – to miasta satelickie Kijowa.Jak mówił, rosyjskie wojsko próbuje tam dokonać ofensywy, ale ukraińskie oddziały desantowo-szturmowe prowadzą obronę. Zniszczyły kilka wrogich śmigłowców i kolumnę pojazdów, wykorzystując wyrzutnie Javelin.Jednocześnie przedstawiciel prezydenta zaapelował do kijowian o włączenie się w działania bojowe i wstępowanie do obrony terytorialnej. Jak mówił, tam wydawana jest broń i organizowana jest obrona miasta.W ukraińskiej stolicy ogłoszono alarm bombowy. Władze apelują do kijowian o zejście do schronów. Dziś, podobnie jak wczoraj Rosjanie dokonali ataków rakietowych na Kijów.