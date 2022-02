Ukraińskie wojska zniszczyły 20 rosyjskich czołgów

Ukraińskie wojska lądowe zniszczyły około 20 rosyjskich czołgów w obwodzie czernihowskim na północy kraju – poinformowała Agencja Reutera. Jak podawał wcześniej ukraiński sztab, na północy agresor powoli przesuwa się w głąb obwodu czernihowskiego, ale tam napotyka zdecydowany opór.

Jednostki Dowództwa Operacyjnego „Północ” zniszczyły około 20 jednostek czołgów wroga przemieszczające się z Ripoka do Czernihowa – poinformowały Wojska Lądowe Sił Zbrojnych Ukrainy.



„Czernihów utrzymuje obronę i niszczy wroga!” – napisano komunikacie.



Z kolei w charkowskiej dzielnicy Piatichatki ukraińskie siły zniszczyły kolumnę rosyjskich wyrzutni rakietowych Grad – podaje ukraiński Kanał 24, powołując się na serwis Charkow-LIVE.



W samym Charkowie władze zaapelowały do mieszkańców o zejście do schronów w związku ze spodziewanym kolejnym rosyjskim nalotem.



