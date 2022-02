UEFA zmieniła lokalizację meczu finałowego Ligi Mistrzów, który miał być rozegrany w Petersburgu. Mecz odbędzie się na Stade de France w Paryżu.

Czytaj więcej w raporcie: Rosja napadła na Ukrainę





The 2021/22 UEFA Men’s Champions League final will move from Saint Petersburg to Stade de France in Saint-Denis.



The game will be played as initially scheduled on Saturday 28 May at 21:00 CET.



