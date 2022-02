Rosyjskie lotnisko zbombardowane przez siły ukraińskie. „Zniszczono wiele samolotów”

Ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły atak rakietowy na lotnisko w Millerowie w rosyjskim Obwodzie Rostowskim – podają ukraińskie siły zbrojne. Według ich informacji, zniszczono wiele rosyjskich samolotów.

Agencja Unian podaje, że zniszczony został Su-30SM VKS agresora i kilka innych jednostek lotniczych, w tym helikopterów. Przeprowadzenie ataku potwierdziło Dowództwo Sił Powietrznych.



Media informują, że rosyjskie lotnisko zostało ostrzelane przy pomocy rakiet Toczka-U. To pierwszy przeprowadzony na tak dużą skalę atak odwetowy.

The information about an attack by the #Ukrainian Armed Forces on the occupants' military airfield in the #Rostov Region was confirmed. Ukrainian troops destroyed several #Russian planes in #Millerovo with a missile strike. pic.twitter.com/rIjHDxtHEx