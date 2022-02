Premier po szczycie RE: Przyjęliśmy szeroki pakiet sankcji wobec Rosji

Rada Europejska jednogłośnie potępiła rosyjską agresję na Ukrainę. Przyjęliśmy szeroki pakiet sankcji gospodarczych i politycznych wobec Rosji – napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki po powrocie z nadzwyczajnego szczytu RE.

„Unia Europejska, USA i inni sojusznicy mówią dziś jednym głosem: stop agresji zbrojnej, stop rozlewowi krwi, stop imperializmowi Putina” - podkreślił premier Mateusz Morawiecki.



Posiedzenie nadzwyczajne Rady Europejskiej w Brukseli dotyczące agresji Rosji na Ukrainie zostało zwołane minionej nocy.

The EUCO has unanimously condemned Russian aggression against Ukraine. We have adopted a broad package of economic and political sanctions against RU. Today, the EU, the US and other allies speak with one voice:stop the armed aggression,stop the bloodshed,stop Putin's imperialism