Inwazja na Ukrainę. Szokująca reakcja Angeli Merkel

Angela Merkel latami spotykała się i układała stosunki Zachodu oraz Unii Europejskiej z Władimirem Putinem. Po inwazji na Ukrainę długo milczała. Poproszona o komentarz stwierdziła, że popiera swojego następcę Olafa Scholtza w jego działaniach.

„Rzecznik prasowy Angeli Merkel powiedział w czwartek, że publiczne oświadczenie w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainę nie jest planowane, ale dodał, że Merkel śledzi rozwój wydarzeń z wielkim współczuciem” – pisze rp.pl.



„W pełni popieram wszelkie wysiłki rządu niemieckiego, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i partnerów Niemiec w grupie G7 skupiającej przodujące gospodarczo kraje, NATO i Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby jak najszybciej położyć kres tej wojnie agresji ze strony Rosji i prezydenta Putina” – dodała w rozmowie z agencją dpa cytowana przez wp.pl.



Przypomnijmy, że gdy Merkel obejmowała urząd kanclerza Niemiec, w Polsce prezydentem był jeszcze Aleksander Kwaśniewski. We wrześniu symbolicznie skończyła swoją 16-letnią kadencję w roli najważniejszego polityka u naszych zachodnich sąsiadów.



Zobacz także: Jeśli zagramy z Rosją, okryjemy się hańbą



Przez tych kilkanaście lat dziesiątki razy spotykała się i rozmawiała z Władimirem Putinem. Jako szefowa najsilniejszego państwa w Europie narzucała ton relacjom i decydowała o współpracy z Rosją. Popierała m.in. budowy kolejnych gazociągów.



Kijów znalazł się w piątek nad ranem pod ciężkim ostrzałem rakietowym Rosjan. Później w Kijowie władze miasta kilka razy ogłaszały alarm przeciwlotniczy i wezwały mieszkańców do udania się do najbliższych schronów.



Zobacz także: „Ukraińskie Termopile”. 13 osób bohatersko broniło wyspy. Zginęli



Media informowały o działających w mieście rosyjskich sabotażystach. Wojsko apelowało do mieszkańców o informowanie o ruchach dywersantów i atakowanie wroga koktajlami Mołotowa. W inwazji rosyjskiej życie straciło już ponad 140 obywateli Ukrainy, w tym cywile i dzieci.