Rosyjskie wojsko na poligonie w Brześciu. „Zaczęło się przemieszczać”

Duży konwój wojsk rosyjskich wyruszył z białoruskiego Brześcia i przemieszcza się w kierunku granicy z Ukrainą – poinformował doradca Swiatłany Cichanouskiej Franak Viačorka. Wcześniej media informowały, że na poligonie w Brześciu, oddalonym kilkanaście km od granic Polski, Rosjanie gromadzą dużą ilość sprzętu wojskowego.

W czwartek Rosja zaatakowała Ukrainę. W inwazji wspiera ją Białoruś rządzona przez Aleksandra Łukaszenkę. To właśnie z terenów Białorusi Rosjanie przystąpili do ataku na kluczowe ukraińskie pozycje, zbliżając się w stronę stolicy – Kijowa.



Według informacji przekazanej przez stację ABC News oraz Jacka Destcha, korespondenta ds. bezpieczeństwa narodowego amerykańskiego magazynu „Foreign Policy”, z najnowszych zdjęć satelitarnych firmy Maxar Technologies wynika, że Rosjanie zgromadzili dużą ilość wojsk i sprzętu na poligonie w Brześciu.



„Rosja zgromadziła wojska, broń pancerną, artylerię i ponad 50 transporterów ciężkiego sprzętu na poligonie w Brześciu, niedaleko polskiej granicy. Rosja ma także więcej sprzętu na pobliskiej stacji kolejowej na Białorusi” – napisał dziennikarz.

NEW: Russia has assembled troops, armor, artillery, and more than 50 heavy equipment transporters a training area in Brest, near the Polish border.



Russia has also added more equipment at a nearby railyard in Belarus.



📷:@Maxar pic.twitter.com/H2SDzWQDPP