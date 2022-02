Wysadził się w powietrze wraz z mostem. Bohaterski czyn ukraińskiego żołnierza

Ukraiński żołnierz Witalij Skakun wysadził się w powietrze wraz z mostem, by powstrzymać rosyjskie wojska – poinformował portal Ukraińska Prawda. Wojsko przekazało, że żołnierz zginął na miejscu.

Witalij Skakun, inżynier z samodzielnego batalionu stacjonującego w rejonie geniczeskim w obwodzie Chersońskim na południu Ukrainy, zgłosił się na ochotnika, by zaminować most samochodowy.



Wojsko poinformowało, że było to niezbędne, by powstrzymać zbliżającą się kolumnę czołgów wojsk rosyjskich. Okazało się jednak, że żołnierz nie zdąży zejść z mostu, by go wysadzić.



Według żołnierzy Skakun skontaktował się z bazą i poinformował, że wysadza most. Chwilę później nastąpiła eksplozja; mężczyzna zginął na miejscu.



Ukraińska Prawda podkreśla, że jego bohaterski czyn znacznie spowolnił natarcie wroga. Jednostka była w stanie przestawić się i zorganizować obronę.



