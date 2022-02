Celem rosyjskich wojsk likwidacja Zełeńskiego. Prezydent Ukrainy wciąż w Kijowie

Celem wojsk rosyjskich jest zajęcie Kijowa i likwidacja obecnych władz Ukrainy; prezydent Wołodymyr Zełenski zostaje w ukraińskiej stolicy – poinformował jego przedstawiciel Mychajło Podolak.

– Podstawowy scenariusz operacji specjalnej Rosji jest jasny. Jedynym celem jest wejście do Kijowa i zlikwidowanie władz Ukrainy, osobiście Wołodymyra Zełenskiego – powiedział Podolak. Dodał następnie: „Zełenski zostaje w Kijowie, on powinien zademonstrować niezłomność narodu ukraińskiego”.



Podolak przekazał, że łączność telefoniczna, elektryczność i dostawy wody działają w stolicy jak zwykle. Funkcjonują apteki i sklepy, nie ma deficytu towarów. Problemem jest paliwo, którego brakuje i które jest limitowane.



Otwarte są banki państwowe, zaś prywatne są zamknięte. Połączenia lotnicze są zawieszone. „Wszystkie krytyczne obiekty infrastruktury są pod szczególną ochroną” – powiedział Podolak.



O zamiarze pozostania w Kijowie poinformował także mer Witalij Kliczko. Zapewnił, że on i jego brat – obaj mistrzowie bokserscy – są gotowi walczyć z bronią w ręku.



Prezydent Zełenski rozmawiał telefonicznie z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. „Nie wszystkie możliwości sankcji były omawiane. Presja na Rosję musi zostać zwiększona. Powiedziałem to przewodniczącej von der Leyen. Jestem jej wdzięczny za decyzję o dodatkowej pomocy finansowej” – napisał na Twitterze Zełenski.



W Brukseli rozpoczęło się spotkanie ambasadorów unijnych krajów, a na nim spodziewana akceptacja drugiego pakietu sankcji wobec Rosji za atak na Ukrainę. Dziś w nocy zielone światło dali przywódcy 27 państw. Jeszcze dziś wszystkie procedury powinny być sfinalizowane. Specjalnie do Brukseli na 15 przylatują unijni ministrowie spraw zagranicznych.



Sankcje obejmują sektory – finansowy, energetyczny i transportowy, towary podwójnego zastosowania, a także kontrole eksportu i finansowanie eksportu. Wyłączeni z ułatwień wizowych mają być dyplomaci i przedstawiciele władz. Kolejna grupa oficjeli zostanie wpisana na czarną listę. Nie ma na razie decyzji o odłączeniu Rosji od globalnego systemu rozliczeń finansowych SWIFT oraz o objęciu sankcjami Władimira Putina.



Prezydent Zełenski rozmawiał w piątek z prezydentem Finlandii Saulim Niinisto. Jak poinformował Zełenski na Twitterze, Finlandia przekazała Ukrainie 50 mln dolarów wsparcia, co nazwał „skutecznym wkładem w koalicję antywojenną”. „Pracujemy dalej. Musimy zwiększyć sankcję i wsparcie obronne Ukrainy” – napisał ukraiński przywódca.