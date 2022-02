Tusk pisze o hańbie Niemiec. Internauci zaskoczeni

„Rządy Niemiec, Węgier i Włoch, blokując trudne decyzje w sprawie sankcji, zhańbiły się” – napisał w piątek na Twitterze Donald Tusk. „To fejkowe konto? Bo nie wierzę, że Donald krytykuje Niemcy i ukochaną Unię Europejską” – komentują zaskoczeni internauci.

Rosja prowadzi inwazję na Ukrainę. Atakuje obiekty cywilne i zabija setki osób. Zachód nie decyduje się na interwencję militarną, więc debatuje o sankcjach.



Większość państw UE chciała odcięcia Rosji od światowego systemu bankowości SWIFT. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, przeciwne tak ostrym sankcjom były czerty państwa: Cypr, Węgry, Włochy i Niemcy – przy czym tylko ci ostatni mają tak ważny głos, by przesądzić o sprawie.



– Przestrzegaliśmy przed tym, że Rosja zaatakuje Ukrainę. Mówiłem, że wojska nie zbierają się bez przyczyny – komentował premier Mateusz Morawiecki. – Czas ogólników musi się skończyć. Musimy podjąć zasadnicze decyzje co do rozbudowanego pakietu sankcji, które odstraszą agresora. Napaść na Ukrainę to działanie bez precedensu. Giną niewinni ludzie – dodawał.



Teraz do sprawy odniósł się na Twitterze również szef Europejskiej Partii Ludowej i Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.



„Rządy Niemiec, Węgier i Włoch, blokując trudne decyzje w sprawie sankcji, zhańbiły się” – napisał na Twitterze Donald Tusk.



„W tej wojnie wszystko jest prawdziwe: szaleństwo i okrucieństwo Putina, ukraińskie ofiary, bomby spadające na Kijów. Tylko wasze sankcje są udawane. Zhańbiły się te rządy UE, które blokowały trudne decyzje (m.in. Niemcy, Węgry, Włochy)” – dodał Tusk.

Stanowisko polityka PO zaskoczyło użytkowników mediów społecznościowych.



„Aż nie wierzę, co czytam. Tusk krytykuje Niemcy. Brawo. Szkoda, że tak późno” – oceniają i dodają: „Koniec świata, Tusk krytykuje Niemcy”.



Pytają, czy to nie szef PO latami bronił niemieckiej polityki wobec Rosji. „Zmienił pan zdanie? Proszę o odpowiedź” – apelują.



„Co zrobiłeś jako przewodniczący Rady Europejskiej, aby powstrzymać Rosję i budowę gazociągu Nord Stream 2” – pytają.



„Włochy i Węgry nie są niespodzianką, natomiast nowy rząd Niemiec pokazuje dziś swoje oblicze, miał być mniej prorosyjski” – piszą internauci.



„Mocny, konkretny przekaz Donalda Tuska. Brawo. Tylko dlaczego tak późno?” – zapytał na Twitterze redaktor naczelny portalu tvp.info Samuel Pereira. „Jak długo utrzyma ten kurs? Dlaczego wcześniej przez tyle lat wspierał Niemcy w poszerzaniu swojej władzy w UE i szkodzeniu Polsce, a przymykał oko na ich szkodliwą prorosyjską politykę?” – dodał.

Nie mam już złudzeń, dziś widzimy dokładnie gdzie Putin ma realne wpływy na rządy Państw Unii,

