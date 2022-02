MSZ: Jest infolinia dla obywateli Ukrainy, którzy przekraczają polską granicę

Informacje o pomocy dla obywateli Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej dostępne są pod numerem infolinii Urzędu do Spraw Cudzoziemców: +48 47 721 75 75 – poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Resort przypomina, że działa specjalna infolinia dla polskich obywateli i posiadaczy Karty Polaka przebywających na Ukrainie: +48 22 523 88 80.



W związku z rosyjskim atakiem wielu Ukraińców zdecydowało się na wyjazd z kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje Ukraińców za pomocą SMS-ów, że wszyscy uchodźcy zostaną wpuszczeni do Polski. Alert z takim zapewnieniem został opublikowany na Twitterze RCB.



W związku ze spodziewanym napływem uchodźców z tego kraju w ośmiu przygranicznych miejscowościach i na dworcu w Przemyślu utworzono punkty recepcyjne, gdzie w razie potrzeby udzielana im będzie podstawowa pomoc.



Od środy, 2 marca, przy darmowym Dziecięcym Telefonie Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, działającym pod numerem 800 12 12 12, dyżurować będzie psycholog biegle posługujący się językiem ukraińskim.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn w Radiu Plus podał, że w ciągu ostatniej doby 29 tys. osób przeszło przez polskie przejścia graniczne – zostało odprawionych na granicy ukraińsko-polskiej.



– Mniej więcej połowa z nich to te osoby, które na razie ustnie złożyły oświadczenia, że uciekają przed wojna, to są osoby, które muszą być rozpatrywane jako uchodźcy wojenni. Te osoby zostaną przyjęte w Polsce zgodnie ze wszystkimi procedurami – powiedział.





Zewnętrzna granica UE

źródło: pap

Podkreślił, że Polska przygotowuje się na większą falę uchodźców, którzy wprostZapewnił, że jest świadomość wyzwań związanych z tym ruchem uchodźczym, który już się zaczął i zagrożeń z tej strony.– Wszyscy mamy świadomość, że granica Polski jest zewnętrzną granicą Unii Europejskiej i NATO, więc to wszystko sprawia, że nie możemy sobie pozwolić nanaszego państwa, więc wszystkie procedury graniczne, choć pewnie w jakichś okresach bardziej uelastycznione, bazują na kontroli tego, kto do nas przyjeżdża – zapewnił.– Mamy świadomość, że destabilizacja czy zniszczenie Ukrainy może być pretekstem czy szansą,, czy dalej na zachodzie – podkreślił.