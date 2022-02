Operacja przeciwko Polsce? Dyplomata: Takich artykułów jak w Onecie będzie więcej

Pół roku temu rozpoczęła się operacja dezinformacyjna dążąca do obniżenia zdolności RP do obrony przed agresją – skomentował na Twitterze wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Zwrócił uwagę, że wzięło w niej udział „wiele polskich ośrodków medialnych i opiniotwórczych”.

„Prawie dokładnie pół roku temu rozpoczęła się operacja dezinformacyjna dążąca do obniżenia zdolności RP do obrony przed agresją” – napisał Jabłoński. Wskazał, że w operacji tej udział wzięło wiele mediów, a część z nich – jak zaznaczył – doskonale wiedziała, co robi”.



Wiceszef polskiej dyplomacji ocenił, że „w kolejnych tygodniach mogliśmy czytać teksty podważające realność zagrożenia z Rosji, ocieplające wizerunek Putina, uwiarygadniające kłamstwa Łukaszenki” – pisał, odnosząc się m.in. do wojny hybrydowej prowadzonej przez reżim Łukaszenki przeciwko Polsce.



Dalej wskazał, że to nic nowego. „Już w kwietniu 2014 – gdy trwała wojna w Donbasie – »GW« pisała, że „Kaczyński straszy Putinem” – stwierdził. Przywołał też inne przykłady z mediów, które „alarmowały”, że Jarosław Kaczyński „straszy Putinem”.



Na koniec odniósł się do tekstu opublikowanego w serwisie Noizz należącym do Onetu; portal w dniu rosyjskiej napaści na Ukrainę opublikował artykuł oparty o „ankietę na Instagramie”, który ma pokazywać stosunek młodych Polaków do służby w wojsku. „Ten kraj tylko mnie okrada. Nie będę go bronić” – czytamy w tytule tekstu.



„Dlatego wczorajsza publikacja Onetu nie powinna być dla nikogo żadnym zaskoczeniem. Trzeba zdawać sobie sprawę, że takich artykułów będzie w najbliższych dniach bardzo dużo – i wyciągać odpowiednie wnioski nt. wiarygodności ich autorów oraz mediów, które je publikują” – wskazał.

pic.twitter.com/Y1zW8sdni9 — Paweł Jabłoński (@paweljabIonski) February 25, 2022