Politico: Niemcy utorowały Putinowi drogę do Ukrainy

„Żaden kraj nie zrobił więcej niż Niemcy, aby zbagatelizować zachowanie Rosji” – przyznaje Politico. Jak czytamy, po inwazji sił Władimira Putina na Ukrainę Niemcy znów się przeliczyli. Myśleli, że kolejne wspólne biznesy (jak Nord Stream 2) „niosą ze sobą dywidendę pokoju”. Dziś widać, jak bardzo się mylili.

Od inwazji Gruzji po aneksję Krymu, zestrzelenie MH-17 i otrucie Aleksieja Nawalnego, Niemcy zawsze znajdowały sposób, by wybaczyć swojemu przyjacielowi na wschodzie.



W 2008 r. dyrektor naczelny BASF Eggert Voscherau powiedział, że pokój nie może być osiągnięty „poprzez wykluczenie”. To zdanie stało się nieoficjalną wykładnią polityki Berlina, a Niemcy latami przekonywali Zachód, że jest to jedyna droga do uniknięcia wojen.



„Po podpisaniu przez Putina dekretów uznających separatystyczne regiony Doniecka i Ługańska za niezależne od Ukrainy i wysłaniu tam większej liczby wojsk, Niemcy ogłosiły, że nie udzielą koncesji na budowę gazociągu Nord Stream 2. Ale to za mało i za późno” – alarmuje Matthew Karnitschnig z Politico.



Ocenia, że USA lekceważyły Putina, a Brytyjczycy i Niemcy myśleli, że wspólne biznesy wszystko załatwią.



„Nie ma jednak wątpliwości: Żaden kraj nie zrobił więcej niż Niemcy, aby zbagatelizować zachowanie Rosji. W popularnym przekazie ta lojalność (jak wiele innych we współczesnych Niemczech) jest tłumaczona poczuciem winy za II wojnę światową. Gdyby jednak rzeczywiście tak było, Niemcy mieliby jeszcze większy dług wobec Ukrainy i Białorusi — krajów, które straciły w wojnie z rąk Niemców jeszcze więcej swoich obywateli” – pisze Karnitschnig.



Ocenia jednak, że te kraje niemal wcale nie pojawiają się w niemieckiej pamięci zbiorowej, a „prawda jest taka, że Niemcy lubią robić interesy z Rosją”.

Właśnie dlatego mimo inwazji na Ukrainę nie ma decyzji o wyłączeniu Rosji z systemu SWIFT. W sumie tak poważnym krokom sprzeciwiają się w Unii cztery państwa, aleUnii Europejskiej.

Putin tylko czekał

źródło: politico

„Politico” przypomina, że nawet po ataku na Krym, Niemcy odmówiły przyłączenia się do USA „w sankcjonowaniu Moskwy, zgadzając się na to dopiero po tym, jak w wyniku zestrzelenia samolotu MH-17 zginęło prawie 300 niewinnych osób”.Zobacz także: Niemiecki ekspert: Putin przesuwa rosyjską granicę do Polski Przywódca Rosji czekał więc tylko na dobry moment. Gdy zebrał odpowiednie środki i armię, a ceny ropy i gazu były na wysokim poziomie, wypowiedział światu wojnę.Mit, że Waszyngton obiecał Rosji, że nie będzie rozszerzać NATO na wschód, jest w wielu kręgach w Niemczech uważany za oczywisty” – czytamy.Sondaże pokazują, że w Niemczech nie ma tak dużej niechęci wobec Putina jak na przykład w Polsce. Większość obywateli nie chce Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim.