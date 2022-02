Przekroczone poziomy kontrolne promieniowania gamma w Czarnobylu

Rada Najwyższa Ukrainy podała na Twitterze, że system monitoringu promieniowania Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia zarejestrował przekroczenie poziomów kontrolnych mocy promieniowania gamma w znacznej liczbie punktów obserwacyjnych.

Jak dodano, w tym momencie nie jest możliwe określenie przyczyn zmiany tła promieniowania w strefie wykluczenia z powodu okupacji i działań wojennych na tym terenie.



O przekroczeniu poziomów kontrolnych mocy promieniowania jako pierwszy poinformował Państwowy Inspektorat Regulacji Jądrowej Ukrainy na Facebooku.





Sytuacja radiacyjna w Polsce

źródło: pap

Państwowa Agencja Atomistyki poinformowała, że w związku z tym, co się dzieje w otoczeniu Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, sytuacja radiacyjna w Polsce„PAA otrzymała informację z ukraińskiego urzędu dozoru jądrowego w ramach międzynarodowego systemu wczesnego powiadamiania o awariach jądrowych (ang. USIE), że o godz. 17 wszystkie obiekty na terenie Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej zostały przejęte przez obce siły zbrojne. Nie odnotowano ofiar ani nie doszło do żadnych zniszczeń. PAA pozostaje w stałym kontakcie z urzędem dozoru jądrowego Ukrainy (ang. State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine)” – dodano.Podkreślono, że PAA nie odnotowała żadnych zmian w wynikach pomiarów promieniowania jonizującego w ramach krajowego systemu monitoringu radiacyjnego.Dane ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych (ang. Permanent Monitoring Station – PMS) publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Agencji” – przypomniano.