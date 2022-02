Wiadomość ukraińskiego żołnierza do rodziców: Teraz nasza kolej. Kocham was

Wzruszająca wiadomość ukraińskiego żołnierza, żegnającego się z rodzicami przed wyjściem do walki.

W czwartek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret o powszechnej mobilizacji, która ma zostać przeprowadzona w ciągu 90 dni od dnia jego ogłoszenia.



Brytyjski minister obrony Ben Wallace poinformował, że w ciągu pierwszych 24 godzin inwazji na Ukrainę Rosja nie osiągnęła żadnego ze swoich głównych celów i straciła ponad 450 osób.



W rozmowie ze stacją Sky News wyraził przekonanie, że prezydent Rosji Władimir Putin zamierza „dokonać inwazji na całą Ukrainę”, ale powiedział, że Rosja jest „opóźniona w stosunku do zakładanego harmonogramu” działań wojskowych przeciwko swojemu sąsiadowi.

"It's our turn to go out. Dad, mom, I love you" - A Ukrainian soldier's heart touching message to his parents before going to defend his nation from the Russian attack. pic.twitter.com/KFa7B0RnzK