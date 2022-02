Rosyjskie siły weszły do Kijowa. Sztab apeluje o atakowanie wrogów koktajlami Mołotowa

W kijowskiej dzielnicy Obołoń na północy miasta działają rosyjscy dywersanci – poinformował sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych. Serwis Euromaidan PR przekazał, że rosyjscy dywersanci przejęli dwa ukraińskie czołgi.

„Prosimy obywateli o informacje na temat przemieszczania się sprzętu” – przytacza komunikat sztabu Ukraińska Prawda. Sztab zaapelował też o atakowanie wroga koktajlami Mołotowa, a cywili – do pozostania w domach.



Serwis Euromaidan PR informuje, powołując się na źródła rządowe i Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy, że do Kijowa wkroczyły jednostki dywersyjne rosyjskiego wywiadu wojskowego, których celem jest „atakowanie infrastruktury i osób publicznych, przedstawiających antyputinowskie poglądy”.



Ukraińska armia informowała w piątek, że wojsko rosyjskie, próbuje podejść pod Kijów siłami pancernymi od strony Czernihowa (miasto na północny wschód od ukraińskiej stolicy) i Iwankowa (północny zachód). By spowolnić natarcie na tym drugim kierunku siły ukraińskie wysadziły dwa mosty.



Ukraiński minister obrony poinformował, że w ciągu ostatniej doby Rosjanie zaatakowali 33 obiekty cywilne na Ukrainie. W ostatnich godzinach rosyjskie siły dotarły do Kijowa, rozpoczęły się walki w dzielnicy Obołoń. Dwoje dzieci zginęło na Ukrainie w wyniku ostrzału.



Minister Wadym Denisenko mówił, że Rosjanie niezgodnie z prawdą deklarują, że ich celem nie są obiekty cywilne. Jednak w ciągu ostatniej doby uderzyli w 33 takie obiekty – mówił. – Nad ranem siły rosyjskie uderzyły w Kijów - najpierw były tam naloty, obecnie docierają tam siły lądowe – w tym żołnierze w wozach bojowych przejętych od Ukraińców, przebrani w ukraińskie mundury.



Białoruska dziennikarka Hanna Liubakova zamieściła na Twitterze nagranie, na którym widać – jak czytamy – rosyjskie pojazdy opancerzone przejeżdżają przez dzielnice mieszkalne w Kijowie.

Russian armored vehicles drive through residential districts in Kyiv, #Ukraine. This is the one called Obolon. How scary this should be for innocent peaceful citizens. My heart is with Ukrainians pic.twitter.com/vP5EsPPAxk — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) February 25, 2022

Dramatyczna relacja mieszkanki Kijowa

źródło: agencja reutera, pap

W piątek nad ranem Kijów znalazł się pod ciężkim ostrzałem rakietowym prowadzonym przez Rosjan. Władze miasta ogłosiły później alarm przeciwlotniczy i wezwały mieszkańców do udania się do najbliższych schronów.Julia, rozmówczyni PAP, oraz jej rodzina wciąż nie opuścili mieszkania. – Mamy pozamykane i pozasłaniane okna. Nie chcemy przez nie wyglądać dla naszego bezpieczeństwa – wyjaśniła. – Ze strachu nie spałam od dwóch dni – dodała.Kijowianka wciąż ma dostęp do internetu, wody i elektryczności. – Mamy także zgromadzone zapasy pożywienia. Na razie nam wystarczają – powiedziała. Jak wyznała, zarówno ona jak i jej rodzina chcą uciec z Kijowa. – Chcemy dostać się do Polski, ale nie wiemy, czy w ogóle uda nam się opuścić nasze miasto – dodała.