Wojna na Ukrainie. Zbigniew Rau rozmawiał z Blinkenem i szefową MSZ Kanady

Skutki agresji Rosji na Ukrainę oraz rola NATO i OBWE w zapewnieniu bezpieczeństwa w Europie były wśród tematów czwartkowych rozmów szefa MSZ Zbigniewa Raua z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem oraz minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly.

Wojna na Ukrainie



„Bilateralna współpraca obronna oraz rola OBWE i NATO w zapewnieniu europejskiego bezpieczeństwa były tematami wczorajszej rozmowy telefonicznej ministra Zbigniewa Raua z Sekretarzem Stanu Stanów Zjednoczonym Antonym Blinkenem” – poinformował w piątek na Twitterze resort spraw zagranicznych.

I spoke today with @OSCE Chairman-in-Office @RauZbigniew to condemn Russia’s pre-meditated, unprovoked, and unjustified attack on Ukraine. We pledged continued coordination to urge Russia to cease its military operations in Ukraine and withdraw its forces immediately.