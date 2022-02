„Nie chcę walczyć, spadam”. Po napaści Rosji na Ukrainę Onet obniża morale w Polsce

W dniu napaści Rosji na Ukrainę należący do Onetu serwis Noizz opublikował artykuł oparty o „ankietę na Instagramie”, który ma pokazywać stosunek młodych Polaków do służby w wojsku. „Ten kraj tylko mnie okrada. Nie będę go bronić” – czytamy w tytule tekstu. Komentujący wskazują, że wygląda to jak element walki informacyjnej, co zdarza się zresztą nie pierwszy raz – niedawno Onet publikował „laurkę” wychwalającą Władimira Putina, a prokremlowskie, defetystyczne artykuły pojawiają się tam od lat. Niedawno sami Ukraińcy zaczęli ostrzegać siebie nawzajem przed pracownikiem tego portalu, który przybył do Kijowa. Portal tvp.info zebrał najbardziej skandaliczne wyskoki Onetu.

Czytaj więcej w raporcie: Rosja napadła na Ukrainę



We wtorek polski rząd przyjął projekt ustawy o obronie ojczyzny. Jednym z jej elementów będzie zapewnienie Wojsku Polskiemu stabilnych źródeł finansowania. Projekt zakłada również zwiększenie liczebności armii, nowe zasady rekrutacji, awansów i wynagrodzeń.





Należący do RASP Noizz szokuje

Defetystyczne teksty w dniu rosyjskiej inwazji

Onet, który wychwalał Putina i robił mu laurki, teraz w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę publikuje defetystyczne teksty oparte ankiety z Instagrama. #wielkachwiladziennikarstwa pic.twitter.com/FuuKLOap2U — Daniel Liszkiewicz (@Dan_Liszkiewicz) February 24, 2022

Węglarczyk od lat ma słabość do Putina. W 2009 r. publikował list od niego na okładce GW, rok później popełnił tekst „solidarność Putina”, a w Onecie ciągle z nim romansująhttps://t.co/7PO2thXOFB — Samuel Pereira (@SamPereira_) February 25, 2022

#wieszwiecej Polub nas

Niestety w kluczowych momentach Onet publikuje artykuły, które wyglądają jak element walki informacyjnej. To nie zdarza się pierwszy raz. @bweglarczyk jest biegły w sprawach międzynarodowych, ale nigdy się do tego nie odnosi. Źle to wygląda! https://t.co/i4aiyzj5qk — Krzysztof Bosak ���� (@krzysztofbosak) February 25, 2022

Kontrowersje wokół tekstów Onetu

W nawiązaniu do nowych przepisóww ankiecie na Instagramie zapytał czytelników o to, jak zachowaliby się w sytuacji zagrożenia lub wojny”.Wyniki „badania”, które zgromadziło – jak czytamy – około 200 odpowiedzi internautów, opublikowano w serwisie. W artykule wybrzmiewa sugestia, że młodzi Polacy nie chcą bronić ojczyzny. W kilku punktach streszczających tekst oraz nagłówku wyartykułowano ich argumenty.Jeden z czytelników pisze:. Inny dodaje, że należy do „społeczności” i „nie wyobraża sobie umierać za kraj, który od lat go piętnuje”. Także tytuł dobrano w podobnym tonie: „Ten kraj tylko mnie okrada. Nie będę go bronić”. Jako marginalne dodano zdanie czytelniczki, która zapewnia, że „broniłaby bezpieczeństwa kraju” i boi się wydarzeń na Ukrainie.Artykuł trafił także na stronę Onetu.„Onet, który wychwalał Putina i robił mu laurki, teraz w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę publikuje defetystyczne teksty oparte o ankiety z Instagrama” – pisze kierownik Redakcji Mediów Interaktywnych TAI Daniel Liszkiewicz.Dla wielu poczynania Onetu i podległego RASP serwisu nie są więc zaskoczeniem.„Węglarczyk od lat ma słabość do Putina. W 2009 r. publikował list od niego na okładce GW, rok później popełnił tekst »Solidarność Putina«, aciągle z nim romansują” – przypomina szef portalu tvp.info Samuel Pereira.„To nie zdarza się pierwszy raz” – odnotowuje poseł Krzysztof Bosak z Konfederacji.Gdy niedawno wokół tekstu Onetu wychwalającego rosyjskiego przywódcę wybuchła afera, redakcja zmieniła tytuł:Także pod koniec minionego rokuprzeciw ochronie polskiej granicy przed wtargnięciami cudzoziemców podżeganych do tego przez reżim białoruskiego satrapy Aleksandra Łukaszenki.Podobnych sytuacji było jednak znacznie więcej:

Czytaj więcej tekstów na ten temat: