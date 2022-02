Rosjanie przebrali się w ukraińskie mundury. Sztab: Okupantów zneutralizowano

Zneutralizowano okupantów, którzy przejęli pojazdy Sił Zbrojnych Ukrainy i próbowali wedrzeć się do Kijowa – poinformowała wiceminister obrony Ukrainy Anna Malyar.

W piątek nad ranem rozpoczęło się bombardowanie stolicy Ukrainy. Jak informowała wcześniej ukraińska armia, rosyjscy sabotażyści wykorzystują pojazdy przejęte od ukraińskiej Gwardii Narodowej, by przemieszczać się na tyły ukraińskich pozycji w Kijowie.



Na czele konwoju – co widać było na nagraniu zamieszczonym w sieci – znajdowały się dwa samochody pancerne Kozak i trzy ciężarówki KrAZ i GAZ-66. Na pojazdach znajdowali się okupanci przebrani w ukraińskie mundury. „Prosimy obywateli Ukrainy o zachowanie czujności i zgłaszanie wszelkich informacji organom ścigania” – przekazał sztab.



Agencja Unian przekazała, że według wiceminister obrony Ukrainy Anna Malyar okupanci, którzy przejęli pojazdy ukraińskiej armii i przebrali się w mundury zostali szybko zneutralizowani.



W Kijowie pod mostem Patona na Dnieprze schwytano sabotażystę; nie miał przy sobie dokumentów, a na jego telefonie były ślady przelewów w rublach – poinformował portal Euromaidan PR.

