Brytyjski minister: Rosja straciła 450 osób i nie osiągnęła głównych celów

Rosja nie osiągnęła żadnego ze swoich głównych celów w ciągu pierwszych 24 godzin inwazji na Ukrainę i straciła ponad 450 osób – powiedział w piątek brytyjski minister obrony Ben Wallace.

W rozmowie ze stacją Sky News wyraził przekonanie, że prezydent Rosji Władimir Putin zamierza „dokonać inwazji na całą Ukrainę”, ale powiedział, że Rosja jest „opóźniona w stosunku do zakładanego harmonogramu” działań wojskowych przeciwko swojemu sąsiadowi.



– Według naszej oceny z dzisiejszego ranka Rosja nie osiągnęła żadnego ze swoich głównych celów. W rzeczywistości jest opóźniona w stosunku do zakładanego harmonogramu. Stracili ponad 450 osób. Nie udało się zdobyć jednego z ważnych lotnisk, które próbowali przejąć przy pomocy ich elitarnego specnazu, a w rzeczywistości Ukraińcy je odbili – mówił Wallace.



– Myślę więc, że w przeciwieństwie do wielkich rosyjskich zapewnień i wizji prezydenta Putina, że w jakiś sposób Ukraińcy zostaną wyzwoleni i pójdą za nim, on się całkowicie myli. A armia rosyjska nie zdołała zrealizować swojego głównego celu już pierwszego dnia – dodał.