Szef BBN o wysyłaniu wojsk NATO na Ukrainę

Nie ma mowy o wysyłaniu wojsk NATO, czyli również wojsk polskich, na Ukrainę. Dziś nie jest to rozpatrywane – oznajmił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.

USA wysłały do krajów bałtyckich myśliwce F-35 Stany Zjednoczone wysłały na Litwę i do Estonii myśliwce F-35. Samoloty te nie były wcześniej rozmieszczane w państwach bałtyckich. zobacz więcej

W Radiu Zet Soloch został zapytany, czy nie będzie interwencji NATO na Ukrainie. – Nie przesądzajmy tak definitywnie sprawy. Zobaczymy, jak dalej ta sytuacja będzie się rozwijała – dodał.



W audycji przypomniano też słowa prezydenta USA Joego Bidena, który w czwartek powiedział, że amerykańskie wojska nie będą brały udziału w wojnie, o ile Rosja nie wkroczy na terytorium NATO.



– Również z naszej strony nie ma mowy o wysyłaniu wojsk Sojuszu, czyli również wojsk polskich, na Ukrainę. Nie ma o tym mowy i nie jest to rozpatrywane. To mogę potwierdzić – mówił Soloch.



Szef BBN był także pytany, czy prezydent planuje zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, żeby się spotkać z opozycją. Przyznał, że są takie oczekiwania.

#wieszwiecej Polub nas

To temat bardzo brany pod uwagę – dodał i zaznaczył, że na pewno nie odbędzie się w piątek, bo kalendarz prezydenta jest wypełniony – przed południem ma spotkanie z rządem, później rozpoczyna się szczyt Bukareszteńskiej Dziewiątki, a potem szczyt NATO.

– Losy Ukrainy będą rozstrzygały się w ciągu najprawdopodobniej dosłownie kilku dni (...). Prezydent Zełenski miał rację, że los Ukrainy przynajmniej w ciągu kilku dni jest przede wszystkim w rękach samych Ukraińców, w ich możliwościach stawiania oporu – powiedział Soloch.



– Możemy myśleć o dalszych krokach, poza stricte taktycznymi; to bieżąca pomoc Ukrainie, dostarczanie broni przez państwa zachodnie, z naszej strony – przygotowanie się na przyjęcie fali uchodźczej. Natomiast Ukraina jako państwo musi wytrzymać co najmniej kilka dni i w tej chwili o to trwa walka i to leży na barkach przede wszystkim, niestety, samych Ukraińców; to jest bardzo smutne – powiedział szef BBN.



Według niego wydaje się w tej chwili oczywiste, że celem Rosji jest zajęcie Kijowa i przejęcie władzy.



Soloch ocenił, że „w tej chwili waży się los Ukrainy, ale waży się los w ogóle porządku bezpieczeństwa światowego”. Jak dodał, wszystkie sankcje, o których jest mowa i które są stosowane „taką kropelkową metodą” wydają się nie robić wrażenia na Rosji.



– Wrażenie na Rosji robi jednak potencjalna odpowiedź odstraszająca związana z obroną, ze zdolnościami wojskowymi, ponieważ oni w tej chwili mówią takim językiem – powiedział szef BBN.