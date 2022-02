Amerykański wywiad: Kijów upadnie za kilka dni

Urzędnicy ds. bezpieczeństwa USA obawiają się, że Kijów upadnie za kilka dni, a rząd zostanie obalony w ciągu tygodnia – poinformował amerykański „Newsweek”. W piątek rano trwają ciężkie walki przeciwko rosyjskiemu okupantowi, którego siły zbliżają się do stolicy.

W rozmowie z „Newsweekiem” wypowiadający się anonimowo urzędnicy ds. bezpieczeństwa USA poinformowali, że celem Moskwy będzie okrążenie sił ukraińskich i zmuszenie ich do poddania się lub zniszczenia. Według amerykańskiego wywiadu istnieje obawa, że Kijów upadnie w ciągu 96 godzin, a rząd zostanie obalony w ciągu tygodnia.



Gazeta dodaje, że według byłego wysokiego rangą oficera amerykańskiego wywiadu, który zajmował się sprawami Rosji, ukraińskie wojsko „może przetrwać nieco dłużej, ale to nie potrwa długo”. Jego zdaniem kolejne etapy agresji rosyjskiej mogą zależeć od zdolności i gotowości prezydenta USA Joego Bidena „do zaryzykowania dalszego prowokowania Moskwy poprzez wspieranie partyzanckich wysiłków na rzecz potencjalnego ukraińskiego ruchu oporu”.



Z kolei źródło bliskie ukraińskiemu rządowi przekazało, że Kijów może zostać otoczony w ciągu 96 godzin, ale nie wierzy, że rząd zostanie zmieniony i upadnie.



W nocy i nad ranem w piątek rosyjskie lotnictwo intensywnie bombardowało ukraińską stolicę, w tym dzielnice mieszkalne. Wiele osób spędziło noc w metrze, które stało się w ostatnich godzinach głównym schronem w mieście.



Bombardowanie trzymilionowego Kijowa trwało przez całą noc, a eksplozje, syreny alarmowe i wezwania do schronów słychać było także rano. Rosyjskie drony zrzucały bomby na bloki mieszkalne m. in. w dzielnicy Pozniaky. Według władz miasta, co najmniej jeden blok został zniszczony i grozi zawaleniem.

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełeński oskarżył Rosję o bombardowanie cywilów.



– Jest czwarta nad ranem. Rosyjskie siły bombardują terytorium Ukrainy. Oni mówią, że cywile nie są celem. To kłamstwo. Tak naprawdę nie ma dla nich znaczenia, które dzielnice bombardują – mówił Zełeński.



Z kolei ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba porównał bombardowania Kijowa do ataków nazistów na Ukrainę z 1941 r.



Ukraiński prezydent wezwał Zachód do bardziej zdecydowanych sankcji na Rosję.



– Czy wczorajsze sankcje przekonały Rosję? Widzimy to na naszym niebie i naszej ziemi, że nie. Wojska wroga cały czas działają na naszym terenie – dodał Wołodymyr Zełeński. Wcześniej prezydent mówił, że jest celem numer jeden Rosjan, ale mimo to, zarówno on, jak i jego rodzina zostają w Kijowie ze swoimi rodakami.



Rosyjskie wojska lądowe powoli zbliżają się do Kijowa, a po drodze toczone są ciężkie walki z ukraińskimi siłami. Ukraińcy wysadzili w powietrze jeden z mostów na drodze do stolicy, by zablokować drogę rosyjskim czołgom. Ukraiński minister obrony twierdzi jednak, że Rosja może zająć Kijów jeszcze dzisiaj.

Ciężkie walki toczą się też na wschodzie Ukrainy. W nocy ponownie bombardowane były miasta Mariupol i Charków. Wcześniej Rosjanie zajęli elektrownię atomową w Czernobylu i uwięzili personel. Los pracowników nie jest do końca znany.



Ukraina straciła też niewielką Wyspę Węży na Morzu Czarnym. Mimo stawianego Rosjanom oporu wszystkich 13 strażników granicznych zginęło.



Strona ukraińska twierdzi, że w pierwszym dniu rosyjskiej inwazji zginęło co najmniej 137 Ukraińców, a 316 zostało rannych. Ukraina informuje też, że zginęło co najmniej 50 żołnierzy, choć Moskwa tego nie potwierdza.



Prawdopodobnie zestrzelono też kilka rosyjskich oraz ukraińskich samolotów wojskowych.