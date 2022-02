Fala krytyki wobec Niemiec. „Blokują fundusze Polsce, nie śmią blokować dla Rosji”

„Można odciąć Polsce fundusze, bo jest »deficyt praworządności« a nie można odciąć Rosji, bombardujacej cele cywilne na Ukrainie, od SWIFT” – grzmią internauci. Są oburzeni, bo przez lata Berlin był niezwykle twardy wobec Polski. Zdaniem polityków, dziennikarzy i użytkowników sieci, gdy giną Ukraińcy, reakcja Niemiec jest niezwykle słaba.

„Mamy przynajmniej jasność, że Niemcy są sojusznikiem Putina. Smutne, ale niezbyt zaskakujące” – piszą internauci.



Większość z nich udostępnia informacje o tym, że to Niemcy ostro sprzeciwiły się wyłączeniu Rosji z systemu płatności SWIFT. Przypominają, że Berlin blokował również dostawy broni na Ukrainę. Już po zaatakowaniu Ukrainy przez Władimira Putina rządzący w Niemczech podkreślili, że nie zamierzają militarnie wspierać Kijowa w walce o utrzymanie niepodległości.



„Ukraina przez dekady stawiała na Niemcy i co? Tak samo byłoby z Polską. Nie ma co oglądać się na Niemcy, które kierują Unią – tylko porządkować i wzmacniać własne państwo. Sądy, media, budować zdolności obronne. Nie ma już czasu” – napisał w sieci europoseł Patryk Jaki.



„Putin to ma ogromne szczęście, że nie próbował zreformować wymiaru sprawiedliwości ani nie chciał zacząć budowy elektrowni atomowej. Niemcy nie okazaliby litości…” – ironizują internauci. Przypominają tym samym, że Niemcy krytykują Polskę za wykorzystywanie węgla, ale równie ostro zareagowali, gdy Polska zapowiedziała chęć rozbudowy elektrowni atomowych.



„Może wspólna defilada z Putinem w Brześciu? Doskonale to przecież znacie” – skomentował publicysta Wojciech Biedroń z „Sieci”. „Zasłużyliście na śmieszność i hańbę” – dodał.

„Można odciąć Polsce fundusze, bo jest »deficyt praworządności« a nie można odciąć Rosji, bombardującej cele cywilne na Ukrainie, od SWIFT” – zaznaczył Marcin Palade.



Łukasz Warzecha z „Do Rzeczy” dodał: „Czyli na koniec dnia wiemy, że Niemcy nie zamierzają wysyłać broni na Ukrainę ani zgodzić się na wyrzucenie Rosji ze SWIFT. Bardzo wiarygodny partner, bardzo”.



Z kolei Marcin Makowski z interia.pl stwierdził, że obecne kalkulacje części państw to „sabotaż”. „Cypr, Węgry, Włochy i Niemcy mają być państwami, które najostrzej sprzeciwiają się wycofaniu Rosji z systemu SWIFT. Jaką drogą, skoro zbrojna jest wykluczona, Europa chce zatrzymać agresywną politykę Putina?” – zapytał.



„Ukraina na oczach całego świata przelewa krew za wolność, podstawową wartość naszej cywilizacji. A Niemcy są przeciw realnym sankcjom (SWIFT) wobec agresora. Moralne bankructwo sponsorów Putina” – ocenił Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości.



Internauci pytają, co Rosja musi zrobić, żeby Niemcy poparły blokadę SWIFT. „Ludobójstwo, bomba atomowa? Bo trochę nie ogarniam, jaką kolejną granicę Rosja musi przekroczyć, żeby jedno z najbogatszych państw świata uznało, że może stracić kilka euro” – piszą.

Wiele wpisów jest bardzo emocjonalnych. „Dość mam słuchania, że Le Penn, Orban i Kaczyński są pro-Putinowscy. Kto ciągnął gazociąg Putinowi? Niemcy. Kto wstrzymał dostawę broni na Ukrainę? Niemcy. Kto jest przeciwko odcięciu Rosji od SWIFT po wywołaniu wojny w Europie? Niemcy” – oceniają.



„Dobrze, że zostały nałożone nowe sankcje UE i USA na Rosję za inwazję na Ukrainę” – napisał europoseł PiS Jacek Saryusz-Wolski. „Niestety są poniżej oczekiwań i są spóźnione. Nie są dość ciężkie i nie obejmują: SWIFT, Nord Stream 1, importu nośników energii z Rosji. Niemcy (nie tylko) stawiają nadal opór” – napisał.



„Miał rację Trump, jak wypominał Merkel, że Niemcy finansują wroga NATO. I tak business as usual, od dziesięcioleci, mimo wojen i śmierci” – skomentował Krzysztof Świątek z Polskiego Radia.

#SWIFT is our sharpest sword and was announced to hit in case of an attack. The SWIFT exclusion of #Russia must not fail because of Germany! #Lanz