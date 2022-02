Zełenski o unijnych sankcjach: Są niewystarczające, czujemy to na własnej skórze

W piątek nad ranem stolica Ukrainy Kijów znalazła się pod ciężkim ostrzałem rakietowym Rosjan. Ukraiński rząd przekazał, że prowadzone są działania obronne na czterech kierunkach, a ukraińskie wojsko walczy z przeważającymi siłami Rosjan, które próbują od dwóch stron podejść pod Kijów. Prezydent Wołodymyr Zełenski w orędziu w piątek rano przekazał, że sankcje nałożone przez Zachód na Rosję są niewystarczające.

Zełenski powiedział, że sankcje nałożone przez kraje Zachodu na Rosję po ataku na jego kraj są niewystarczające. W porannym wystąpieniu telewizyjnym ukraiński przywódca podkreślił, że na razie Ukraińcy sami walczą ze znacznie silniejszym agresorem.



– Czy wczorajsze sankcje przekonały Rosję do czegokolwiek? Czujemy na własnej skórze i widzimy na naszej ziemi, że były niewystarczające. Obce wojska kontynuują marsz przez nasze terytoria. Tylko międzynarodowa solidarność, a także zdecydowanie samych Ukraińców może obronić nasz kraj i zapewnić nam wolność – powiedział.



Ukraiński przywódca podkreślił, że rosyjskie siły atakują cele cywilne na terenie Ukrainy. Są wśród nich dzielnice mieszkaniowe szeregu miast – wśród nich Kijowa. Wezwał wszystkich rodaków do największego wysiłku w obronie ojczyzny.



Wołodymir Zełenski zwrócił się też po rosyjsku do Rosjan, którzy demonstrują solidarność z narodem ukraińskim, dziękując im za wsparcie.

Siły zbrojne Ukrainy prowadzą działania obronne na czterech kierunkach z przeważającymi siłami rosyjskimi – podało MSW Ukrainy. Ocenia ono, że wojska rosyjskie próbują siłami pancernymi podejść pod Kijów ze strony Czernihowa (miasto na północny wschód od ukraińskiej stolicy) i Iwankowa (północny zachód).



Władze obwodu sumskiego na północnym wschodzie Ukrainy podały, że rosyjskie kolumny wojskowe kierują się z Sum w stronę Kijowa. W obwodzie wojska rosyjskie okrążyły miasta Konotop i Ochtyrka.



W czwartek to samo źródło informowało, że wojska rosyjskie weszły do Sum. Siły zbrojne Ukrainy twierdzą, że w Sumach trwają walki. Szef administracji obwodu sumskiego Dmytro Żywycki powiedział, że z regionu można jeszcze wyjechać do Kijowa, ale na drogach pojawiły się punkty kontrolne wojsk rosyjskich.



Siły rosyjskie przeprowadziły atak rakietowy na posterunek straży granicznej w obwodzie zaporoskim, na południowym wschodzie Ukrainy, wśród żołnierzy są zabici i ranni – poinformowała straż graniczna. Jak zauważa Agencja Reutera, region nie ma granicy lądowej z Rosją, która w czwartek rano rozpoczęła inwazję na Ukrainę, ale leży na wybrzeżu Morza Azowskiego.