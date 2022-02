Niemiecki biznes traci. Szok na giełdach

Komisja Wschodnia Niemieckiej Gospodarki reprezentująca interesy inwestorów na wschodzie Europy i w Azji Środkowej apeluje do Rosji o zatrzymanie inwazji na Ukrainę. – Jesteśmy głęboko wstrząśnięci – podkreślają.

Trwa drugi dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Miasta są bombardowane, giną również cywile. Mimo to Niemcy blokują sankcje związane z odcięciem Rosji od systemu płatności SWIFT.



Jak donosi Deutsche Welle, niemieccy inwestorzy coraz mocniej odczuwają skutki wojny.



– Jesteśmy głęboko wstrząśnięci rosyjską napaścią na Ukrainę. To nie dający się niczym usprawiedliwić atak na suwerenne państwo, jego obywatelki i obywateli oraz na pokój w Europie i na całym świecie. To czarny dzień dla Europy – ocenił szef Komisji Wschodniej Niemieckiej Gospodarki Oliver Hermes.



Jak dodał, biznesmeni wspierają więc rząd w Berlinie, który apeluje do Władimira Putina o przerwanie inwazji.



„Rosyjski atak na Ukrainę wywołał gwałtowne spadki notowań na światowych giełdach. Wartość niemieckiego indeksu DAX spadła w czwartek krótko po otwarciu giełdy we Frankfurcie nad Menem o 4,35 procent do 13 995,06 punktów. To najniższy poziom od ponad roku” – relacjonuje Deutsche Welle.



Na giełdzie w Moskwie załamanie było tak gwałtowne, że handel czasowo został zawieszony. W sumie w ciagu sześciu dni straty na moskiewskim parkiecie wyniosły 60 procent.

