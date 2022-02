Rosyjski konwój jedzie do Kijowa. Żołnierze przebrani w ukraińskie mundury [WIDEO]

Ukraińskie ministerstwo obrony podaje, że rosyjski konwój wojskowy „w szybkim tempie” przemieszcza się w stronę Kijowa. Na czele konwoju są ciężarówki przejęte od ukraińskich sił i wojskowi w ukraińskich mundurach – podaje MON. Wcześniej władze miasta zaapelowały do mieszkańców o zejście do schronów w obawie przed spodziewanym rosyjskim nalotem na stolicę.

Ukraiński sztab przekazał, że stwierdzono, iż grupy dywersyjno-sabotażowe sił zbrojnych Rosji używają pojazdów przejętych od Gwardii Narodowej Ukrainy do przedostawania się w głąb ukraińskich pozycji.



Jak przekazano, Rosjanie są ubrani w mundury ukraińskich sił zbrojnych. „Prosimy obywateli Ukrainy o zachowanie ostrożności i powiadomienie organów ścigania w przypadku uzyskania jakichkolwiek informacji” – czytamy w oświadczeniu.

BREAKING: Ukrainian military vehicles seized by Russian troops wearing Ukrainian uniforms, heading for Kyiv, defense official says - UNIAN pic.twitter.com/9ul5pCuO25