„Rosyjskie wojska 30 km od Kijowa”. Ukraińcy bronią miasta na czterech frontach

Do Kijowa zbliżają się dwie grupy rosyjskich wojsk – informuje CNN, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela administracji prezydenta USA. Jak twierdzi źródło, jednak z grup jest już 30 km od ukraińskiej stolicy. Władze spodziewają się ataku rosyjskich czołgów już w piątek. W nocy miasto zostało zaatakowane rosyjskimi rakietami.

Wojna na Ukrainie



W internecie pojawiały się już nad ranem doniesienia o rosyjskich wozach bojowych, które dotarły na odległość 30 km od Kijowa. W sieci opublikowano nagranie, przedstawiające transportery opancerzone, przejeżdżające przez miejscowość Dymer w obwodzie Kijowskim. Jest ona położona na zachodnim brzegu Dniepru, około 30 km na północ od ukraińskiej stolicy, na drodze wiodącej od białoruskiej granicy przez Czarnobyl, zajęty wczoraj przez Rosjan.





Ukraińcy wysadzili most

Rosyjskie wojsku tuż pod Kijowem

źródło: CNN, Agencja Reutera, IAR

Miejscowość znajduje się na południe od przeprawy mostowej w Iwankowie, wysadzonej wcześniej przez stronę ukraińską, by powstrzymać rosyjski marsz na Kijów.Wysoki ranką urzędnik ds. obrony Ukrainy ostrzegł, że siły rosyjskie mogą wkroczyć na tereny przed stolicą Ukrainy w ciągu najbliższych godzin. Doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych Anton Heraszczenko uważa, że piątek będzie jak dotąd najtrudniejszym dniem tej wojny i ocenia, że celem sił rosyjskich jest podejście do Kijowa ze strony Iwankowa i Czernihowa.Przedstawicieli amerykańskiej Izby Reprezentantów i wysoki rangą przedstawiciel administracji Joego Bidena, cytowany przez CNN, podaje, że jedna z grup rosyjskich wojsk zmechanizowanych znajduje się w odległości ok. 30 km od Kijowa, a druga – nieco dalej, ale obie mają zmierzać w kierunku stolicy Ukrainy.Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malyar podaje, że jednostki ukraińskiej armii ukraińskie jednostki wojskowe bronią pozycji na czterech frontach.