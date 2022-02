„Ukraińskie Termopile”. 13 osób bohatersko broniło wyspy. Zginęli

Wyspa Żmijowa to maleńki skrawek lądu na Morzu Czarnym, na którym znajduje się posterunek graniczny. Stacjonowało tam 13 funkcjonariuszy. Zaatakowani przez rosyjskich okupantów, nie poddali się i do końca bronili swojej ojczyzny. Jak przyznał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, wszyscy zginęli.

„Ukraina ma od dziś swoje małe Termopile. To maleńka (700x600 metrów) Wyspa Żmijowa, bez żadnego znaczenia dla toczonych przez Rosję działań zbrojnych. Została dziś zrównana z ziemią, bo obecny na niej oddział ukraińskiej straży granicznej nie poddał się” – napisał na swoim koncie na Twitterze dr Daniel Szeligowski, kierownik programu Europa Wschodnia w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.



Atak na niewielki obiekt przeprowadziła Flota Czarnomorska i rosyjskie siły powietrzne.



Ukraińskie agencje prasowe długo donosiły o bohaterskiej obronie skrawka ziemi. Ostatecznie wszyscy obecni tam funkcjonariusze ukraińskiej straży granicznej zginęli.



Wyspa jest położona strategicznie, bo jej kontrola umożliwia blokowanie toru wodnego do Odessy.



W mediach ujawniono fragment dialogu między Ukraińcami a zbliżającymi się w ich kierunku Rosjanami.

„Tu rosyjski okręt wojenny. Apeluję o złożenie broni i poddanie się, aby uniknąć rozlewu krwi i niepotrzebnych ofiar. W przeciwnym razie zostaniecie zbombardowani” – mieli grozić Rosjanie.



„Rosyjski okręcie wojenny, pier*** się” – wybrzmiała dosadna odpowiedź Ukraińców w nagraniu cytowanym przez CNN.



– Na naszej Żmijowej Wyspie polegli bohatersko wszyscy nasi chłopcy. Nie poddali się. Wszyscy pośmiertnie otrzymają tytuł Bohaterów Ukrainy – powiedział Wołodymyr Zełenski w wieczornej odezwie.



Pierwszego dnia inwazji koordynowanej przez Władimira Putina zabito około 140 obywateli Ukrainy. Ukraiński MON informuje też o około 800 ofiarach po stronie armii rosyjskiej.

