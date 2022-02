Rosja gromadzi ciężki sprzęt na poligonie w Brześciu, tuż przy polskiej granicy

Nowe zdjęcia satelitarne amerykańskiej firmy Maxar Technologies pokazują, że Rosjanie koncentrują swoje wojska na poligonie w Brześciu, bardzo blisko polskiej granicy – poinformował Jack Detsch, korespondent ds. bezpieczeństwa narodowego amerykańskiego magazynu „Foreign Policy”.

W czwartek nad ranem wojska rosyjskie zaatakowały z kilku stron Ukrainę. Przeprowadzono ostrzał rakietowy strategicznej infrastruktury, pociski trafiały też w obiekty cywilne. Rosjanie zabili ponad 130 Ukraińców.



Częściowo atak przypuszczono z terenów Białorusi, gdzie wcześniej odbywały się ćwiczenia wojskowe. Jak donosi Jack Detsch, korespondent ds. bezpieczeństwa narodowego amerykańskiego magazynu „Foreign Policy”, z najnowszych zdjęć satelitarnych firmy Maxar Technologies wynika, że Rosjanie zgromadzili dużą ilość wojsk i sprzętu na poligonie w Brześciu.



„Rosja zgromadziła wojska, broń pancerną, artylerię i ponad 50 transporterów ciężkiego sprzętu na poligonie w Brześciu, niedaleko polskiej granicy. Rosja ma także więcej sprzętu na pobliskiej stacji kolejowej na Białorusi” – napisał dziennikarz. Takie informacje przekazała też telewizja ABC News.

NEW: Russia has assembled troops, armor, artillery, and more than 50 heavy equipment transporters a training area in Brest, near the Polish border.



Russia has also added more equipment at a nearby railyard in Belarus.



��:@Maxar pic.twitter.com/H2SDzWQDPP