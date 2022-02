Ilu uchodźców może wchłonąć polski rynek pracy? Ekspert szacuje

Na polskim rynku pracy jest możliwość zatrudnienia ok. 500 tys. uchodźców z Ukrainy – powiedziała prof. SGH Elżbieta Mączyńska. Wskazała, że falą emigracji powinna zarządzać instytucja umiejąca wykorzystać kwalifikacje uciekinierów tak, by nie zmarnować ich potencjału i zapewnić im godne życie.

Prof. Mączyńska zaznaczyła, że liczba ukraińskich emigrantów jest trudna do oszacowania i będzie zależała od intensyfikacji działań wojennych z Rosją. – Większość to mogą być kobiety i dzieci, bo wielu młodych mężczyzn chce walczyć, bronić Ukrainy – powiedziała.



Powołując się na raport NBP ekonomistka wskazała, że w Polsce jest przestrzeń do zatrudniania ok. 500 tys. osób z Ukrainy, przy czym – jak zaznaczyła – wiele zależy od sytuacji geopolitycznej, kondycji naszej gospodarki, zamówień firm. Dodała też, że dużą rolę odgrywać będą kompetencje uchodźców i oczekiwania przedsiębiorców.





Trzeba szacować potrzeby uchodźców

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Zdaniem prof. Mączyńskiej dopasowaniem umiejętności emigrantów do potrzeb firm powinna się zająć instytucja, która stworzy centralą bazę informacyjną o przyjeżdżających z zagranicy osobach:– Bardzo ważne jest też np. to, czy przejeżdżają sami czy z rodziną, czy np. zamierzają kupić czy wynająć mieszkanie – wskazała. Zaznaczyła, że takie dane są bardzo ważne dla gospodarki, bo np.Jak zauważyła prof. Mączyńska, są to też informacje dla resortu oświaty, ponieważ dla dzieci emigrantów trzeba przygotować miejsca w szkołach czy przedszkolach.Jak dodała, nie można wykluczyć, że. – Z dotychczasowych badań wynika, że ok. 60 proc. przyjeżdżających do nas deklarowało chęć stałego pozostania w Polsce – przypomniała.Według ekonomistki w trybie pilnym należałoby usprawnić i skrócić procedurę wydawania zezwoleń na pracę, tak by nie hamowały one przyjmowania nowych pracowników, a także wydłużyć czas obowiązywania tych zezwoleń.– Powinny powstać regulacje prawne i instytucje, które spowodują, że cały ten proces będzie przebiegał płynnie, i tak, żeby po pierwsze - nie zmarnować potencjału, który tkwi w emigrantach, a po drugie - żeby– oceniła.