Rosyjski samolot zestrzelony nad Kijowem. Spadł na budynek mieszkalny [WIDEO]

Ostrzał rakietowy stolicy Ukrainy Kijowa przez siły rosyjskie. Jak informuje agencja Interfax, miasto zostało zaatakowane przy użyciu rakiet samosterujących lub balistycznych. W odpowiedzi armii ukraińskiej udało zestrzelić się rosyjski samolot.

To największy taki atak w Europie od czasów II wojny światowej. Od prawie doby Rosja prowadzi inwazję na Ukrainie.





Powszechna mobilizacja na Ukrainie

W Kijowie zestrzelono rosyjski samolot

A #Russian aircraft shot down by #Ukrainian air defenses falls on residential areas in #Kyiv. pic.twitter.com/kNR9yFwSGv — NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2022

A fire in an apartment building after an air attack on #Kyiv. pic.twitter.com/1TnRCHHYff — NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2022

Photo of a burning house in #Kyiv after an air attack pic.twitter.com/EJHekrlBp4 — NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2022

źródło: IAR, portal tvp.info, Nexta

Miejscowe służby twierdzą, że do starć dochodzi niemal na całym terenie kraju.Do tej pory według strony ukraińskiej zginęło co najmniej 137 Ukraińców i 50 rosyjskich żołnierzy. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił powszechną mobilizację.Siły ukraińskie w odpowiedzi na rosyjski atak rakietowy uruchomiły w mieście systemy obrony przeciwlotniczej. Udało się im zestrzelić jeden rosyjski samolot.Na miejscu trwa akcja ratunkowa ukraińskich służb.Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przestrzegał wcześniej, że. Wezwał mieszkańców do czujności i przestrzegania godziny policyjnej.