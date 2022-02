Rosjanie atakują obiekty cywilne. Prezydent Zełenski: To pierwszy tak zmasowany atak

O 4 nad ranem w piątek Rosja wznowiła ostrzał rakietowy – poinformował w oświadczeniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak dodał, wróg zatrzymał się na większości odcinków, na których atakował w czwartek. Zełenski powiedział, że rosyjskie ataki były skierowane zarówno na cele wojskowe, jak i cywilne. Zełeński mówił też, że sankcje nałożone na Rosję są niewystarczające.

Prezydent Ukrainy powiedział w piątek nad ranem, że trwająca rosyjska agresja pokazuje, że sankcje nałożone na Moskwę przez Zachód nie są wystarczające. Zełenski powiedział, że świat nadal obserwuje to, co dzieje się na Ukrainie z daleka.



Poinformował, że nieprzyjacielskie lotnictwo atakuje dzielnice mieszkaniowe naszych miast. W Kijowie słychać wybuchy, donoszą nam o bombardowaniu i pożarach. – To pierwszy tak zmasowany atak na naszą stolicę od roku 1941 – dodał.



Ukraińska armia informuje, że udało się odeprzeć atak rosyjskich wojsk niedaleko Czernichowa. Wiceminister obrony Hanna Maliar poinformowała, że mimo przewagi liczebnej nieprzyjaciela ukraińskie oddziały bronią pozycji na czterech frontach.



Od czwartku trwa zakrojona na szeroką skalę rosyjska inwazja wojskowa na Ukrainę. Przeprowadzono ataki lotnicze na miasta i bazy wojskowe, wysłano żołnierzy i czołgi, które przekroczyły granice Ukrainy z wielu kierunków.



Do tej pory według strony ukraińskiej zginęło co najmniej 137 Ukraińców i 50 rosyjskich żołnierzy. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił powszechną mobilizację.



