CBŚP szuka świadków, którzy mogą pomóc w sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej

Niespełna tydzień przez 11. rocznicą śmierci Jolant Brzeskiej Centralne Biuro Śledcze Policji przypomniało, że szuka świadków, którzy tragicznego dnia spacerowali Aleją Brzóz w Lesie Kabackim. To właśnie tam 1 marca 2011 r. znaleziono spalone ciało liderki Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów.

Jolanta Brzeska była jedną z liderek Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów, walczącego o prawa ofiar dzikiej reprywatyzacji w stolicy. Od lat stawiała opór znanemu stołecznemu kamienicznikowi, który uzyskał nawet nakaz jej eksmisji z domu przy ul. Nabielaka.



Przed śmiercią kobieta pobrała z banku pieniądze, ugotowała obiad. To ostatnie, co wiadomo w sprawie. Ok. godz. 16.30 jej płonące jeszcze ciało znalazł przechodzień.



Początkowo śledztwo prowadzono w kierunku samobójstwa kobiety. Jednak biegli z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna (stworzyli profil psychologiczny Jolanty Brzeskiej) wykluczyli, aby miała ona „skłonności do działań autodestrukcyjnych, a tym bardziej popełnienia samobójstwa” .

M.in. to zmusiło stołecznych śledczych do zajęcia się wątkiem zabójstwa. Jednak w 2013 r. śledztwo umorzono, ponieważ prokuratura uznała, że wyczerpała wszystkie możliwości dowodowe.

We wrześniu 2016 r. postępowanie wznowiono. Prowadzi je Prokuratura Regionalna w Gdańsku. Śledczy tej jednostki informowali, że przesłuchali już około 250 świadków, w tym również w drodze międzynarodowej pomocy prawnej.



– Dokonano kilkunastu przeszukań u osób mogących mieć związek ze sprawą. Zbadano dokładnie, przy użyciu m.in. wykrywacza metalu, miejsce znalezienia ciała Jolanty Brzeskiej. Zwrócono się do różnych instytucji o udostępnienie nagrań z monitoringu i zdjęć satelitarnych. Zgromadzono także dokumentację dotyczącą działalności Jolanty Brzeskiej w ramach Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów – mówiła prok. Marzena Muklewicz, rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.



Śledczy zebrali ponad 50 specjalistycznych opinii biegłych z zakresu m.in. badań fizykochemicznych i mikrośladów, daktyloskopii, genetyki, antropologii, traseologii, pożarnictwa, fonoskopii, informatyki i teleinformatyki.



– Materiał dowodowy w sprawie zgromadzony jest w ponad 40 tomach akt i prawie 3 tys. kart załączników – wskazała prok. Muklewicz. Miejsce znalezienia ciała Jolanty Brzeskiej (fot. CBŚP)

Jak dotąd w śledztwie nikomu nie przedstawiono zarzutów. Policjanci warszawskiego zarządu CBŚP, którzy zajmują się wyjaśnieniem sprawy, szukają kolejnych świadków. Koncentrują się na osobach, które 1 marca 2011 w godzinach popołudniowych znajdowały się w okolicy Alei Brzóz w Lesie Kabackim.



Funkcjonariusze zwrócili się więc z takim apelem do potencjalnych świadków: „Spacerując w Lesie Kabackim, być może zauważyłeś coś szczególnego, nietypowego albo wręcz odwrotnie - coś widziałeś, co dla Ciebie nie ma znaczenia, a dla nas może stanowić istotny szczegół! Jeżeli byłeś/byłaś tam w dniu 1 marca 2011 roku, zadzwoń do nas pod numer telefonu (+48) 47-721-80-27”. Miejsce znalezienia ciała Jolanty Brzeskiej (fot. CBŚP)