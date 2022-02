Wiceszef MSWiA: tylko promil wjeżdżających do Polski Ukraińców potrzebuje pomocy

W kilku miejscach na granicy polsko-ukraińskiej mamy korki, czas oczekiwania wynosi kilka godzin - powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Zaznaczył, że na razie tylko promil przyjeżdżających potrzebuje pomocy punktów recepcyjnych.

Szefernaker na antenie Polsat News mówił o funkcjonowaniu powstałych dziś na granicy punktów recepcyjnych.



– Plany robiliśmy przez ostatnie tygodnie i dziś powstało osiem punktów przy granicy i dziewiąty na dworcu w Przemyślu – opowiadał wiceszef MSWiA. Dodał, że Straż Graniczna zanotowała tylko nieznacznie zwiększoną liczbę osób przekraczających granicę.



– W kilku miejscach na granicy są kilkugodzinne korki dla osób przekraczających. Przede wszystkim dlatego, że po stronie ukraińskiej w ciągu dnia były problemy z systemem odpraw – poinformował Szefernaker.



Wiceminister zaznaczył, że te osoby, które przyjeżdżają, jadą w konkretne miejsce, „wiedzą, gdzie jadą”. – Z 600 osób z pociągu do Przemyśla tylko 25 potrzebowało pomocy punktu recepcyjnego – podał przykład.

źródło: pap

W jego ocenie wśród przyjeżdżających jest przewaga kobiet z dziećmi. Na Ukrainę wracają głównie mężczyźni, na przykład ci pracujący w firmach budowalnych, by walczyć o swój kraj.Wiceminister zapewnił, że służby z jednej strony weryfikują przybywających pod kątem bezpieczeństwa, ale z drugiej starają się nie utrudniać.– Jeśli są małe dzieci z mamami, te dzieci nie mają paszportów, to nie będziemy tych dzieci rozdzielać z mamami – podkreślił.Podobnie ma się sprawa z kwarantanną. – Ciężko byłoby wymagać, by osoba, która ucieka przed wojną spędzała kilka dni w kwarantannie. To sytuacja wyjątkowa, dramatyczna – zaznaczył.