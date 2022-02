Szef BBN: Prezydent weźmie udział w szczycie NATO i spotkaniu Bukareszteńskiej Dziewiątki

W piątek prezydent Andrzej Duda weźmie udział w nadzwyczajnym szczycie NATO, który odbędzie się w formie wirtualnej, a także będzie uczestnikiem spotkania liderów państw Bukareszteńskiej Dziewiątki – zapowiedział szef BBN Paweł Soloch.

O planowanym wirtualnym szczycie NATO, spotkaniu B9 i oczekiwanych działaniach w związku z rosyjską agresją na Ukrainę prezydent rozmawiał już w czwartek z z sekretarzem generalnym Sojuszu Jensem Stoltenbergiem – poinformował szef BBN. Jak dodał, prezydent wyraził oczekiwanie, że na planowanym na piątek nadzwyczajnym szczycie NATO „zapadną decyzje związane z uruchamianiem natowskich procedur, planów stopniowego reagowania”.



Soloch zwrócił również uwagę, że na spotkaniu prezydenta oraz szefów służb i kluczowych resortów obecny był także szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba, który przedstawił sytuację z perspektywy ukraińskiej i przedstawił rekomendacje oraz sugestie działań, które Polska i – jak mówił – „cywilizowana wspólnota państw” powinna podjąć, by wesprzeć Ukrainę.

źródło: TVP INFO, PAP

Szef BBN podkreślił, że podobna narada odbędzie się w piątek w godzinach przedpołudniowych.Komentując agresję Rosji na Ukrainę, Paweł Soloch powiedział: „To zły dzień, przede wszystkim dla Ukrainy, ale też dla Europy i całego świata. My, w wymiarze narodowym, we współpracy z sojusznikami z NATO i UE, staramy się tę agresję, to zło, które dzisiaj się zaczęło, zatrzymać”.Soloch podkreślił również, że strona polska z zadowoleniem przyjęła informację o planowanym zwiększeniu liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Europie. – Mamy do czynienia z wojną w pobliżu granic NATO; ona coraz bardziej ma wymiar wojskowy, a nie gospodarczy. Także dwie rzeczy: sankcje, ale także demonstrowanie gotowości do odstraszania i obrony, jeżeli byłaby taka potrzeba – zaznaczył.