TVP World w miejsce rosyjskiego kanału. Ważna dla widzów decyzja UPC

W miejsce rosyjskiego kanału RT telewizja kablowa UPC włączyła w czwartek wieczorem TVP World. – To kolejny sukces w walce z fake newsami i dezinformacją pochodzącą z Rosji – powiedział dla portalu TVP Info Filip Styczyński, wicedyrektor TVP World.

– UPC jako pierwsza platforma zdecydowała się zastąpić sygnał rosyjskiego RT (wcześniej Russia Today) sygnałem TVP World. Jest to niewątpliwy sukces całego TVP World i Biura Dystrybucji TVP, i oczywiście TVP jako całości. To kolejny sukces w walce z fake newsami i dezinformacją pochodzącą z Rosji – powiedział Filip Styczyński.



Czy na podobny krok, wspierający dostęp do rzetelnej informacji, zdecydują się kolejni operatorzy? – Oczywiście czynimy nieustanne starania w tym kierunku – zapewnił wicedyrektor TVP World.



– Gama platform, na których będziemy dostępni, powiększa się cały czas. Niedawno pojawiliśmy się na amerykańskiej platformie Sling. I oczywiście jesteśmy też wspierani przez naszą rodzimą markę – nasze serwisy są emitowane w TVP Info, TVP Polonia i TVP Wilno – dodał.

