Hiszpańska partia VOX potępiła atak Rosji. „Porażka i nieodpowiedzialność KE”

Hiszpańska partia polityczna VOX potępiła atak militarny Rosji na Ukrainę. W tym kontekście wskazała też na „porażkę i nieodpowiedzialność Komisji Europejskiej”. Partia VOX zaniepokojenie możliwą agresją Rosji wobec Ukrainy wyraziła już pod koniec stycznia w Madrycie, gdzie odbyło się spotkanie europejskich partii konserwatywnych i prawicowych. Wziął w nim udział premier Mateusz Morawiecki.

Rosja dokonuje inwazji na Ukrainę



„Podczas styczniowego szczytu w Madrycie, razem z naszym europejskimi sojusznikami, potępiliśmy działania rosyjskie na granicy. Dzisiaj jest moment, by potępić z tą samą mocą atak militarny, i by wymagać, żeby zatrzymać konflikt, i żeby obrać ponownie drogę dyplomatyczną” – napisała w czwartek na Twitterze hiszpańska partia polityczna VOX.



Odniosła się ona do zorganizowanego przez siebie kongresu europejskich partii konserwatywnych i prawicowych pod hasłem „Obronić Europę”, który miał miejsce pod koniec stycznia w Madrycie. Wzięli w nim udział m.in.: premier Polski Mateusz Morawiecki, premier Węgier Viktor Orban, liderka francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen.



– Rosja zagraża integralności terytorialnej Ukrainy. Omawialiśmy ten temat w sposób bardzo obszerny. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim naszym przyjaciołom, całej Europie, którzy są świadomi tych zagrożeń i ryzyka – mówił szef polskiego rządu po zakończonym kongresie.





„Nie podkreślić porażki i nieodpowiedzialności Komisji Europejskiej” – napisała partia VOX w czwartek na Twitterze.



Do agresji rosyjskiej na Ukrainie odniósł się przewodniczący partii VOX Santiago Abascal. „VOX i jej partnerzy już na w styczniu alarmowali o intencjach Rosji i potępili jej groźby” – napisał na Twitterze Abascal, który był gospodarzem styczniowego kongresu.



Dodał: „Teraz musimy potępić brutalny atak na suwerenność Ukrainy i wymagać od Władimira Putina, żeby zrobił krok w tył”.

‼ #URGENTE



En la pasada Cumbre de Madrid, junto a nuestros socios europeos, condenamos las maniobras rusas en la frontera.



Hoy es el momento de condenar con la misma contundencia el ataque militar y exigir que se detenga el conflicto y se retome la vía diplomática.



⬇ HILO ⬇ — VOX ���� (@vox_es) February 24, 2022

España debe exigir que Rusia detenga los ataques y avalar la solución diplomática del conflicto.



Y, en cualquier caso, evitar una escalda militar, que parece que algunos desean para encubrir su desastre interno. — VOX ���� (@vox_es) February 24, 2022

La Cumbre de Madrid, el encuentro para defender Europa liderado por Santiago Abascal, condenó las maniobras militares de Rusia https://t.co/WwPcGGafjJ — La Gaceta de la Iberosfera (@gaceta_es) February 24, 2022

En la Cumbre de Madrid, VOX y sus socios ya alertaron de las intenciones de Rusia y condenaron sus amenazas.



Ahora debemos condenar el brutal ataque a la soberanía de Ucrania y Exigir a Vladimir Putin que dé marcha atrás. — Santiago Abascal ���� (@Santi_ABASCAL) February 24, 2022