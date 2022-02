To nagranie chwyta za serce. Mężczyzna ze łzami w oczach żegna się z rodziną

W czwartek Rosja napadła na Ukrainę. Ukraińskie Ministerstwo Zdrowia podało, że w pierwszym dniu ataków zginęło 57 Ukraińców. Sparaliżowany był Kijów, z którego przerażeni mieszkańcy nie mogli wyjechać, tkwiąc w gigantycznych korkach. To chwytające za serce nagranie zostało opublikowane przed południem i błyskawicznie obiegło media społecznościowe.

Na nagraniu widzimy mężczyznę, który żegna się z żoną i córeczką. Odprowadził je do autobusu, którym mają odjechać tam, gdzie jest „bezpiecznie”.

���� That’s how a father in Ukraine sent his family to the safe zone and said goodbye to the camera.

