Pierwszy dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę. MZ podało liczbę ofiar

W pierwszym dniu inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę zginęło 57 Ukraińców, a 169 odniosło obrażenia – poinformował w czwartek ukraiński minister zdrowia Wiktor Laszko. Zapewnił, że system ochrony zdrowia w kraju działa stabilnie.

Rosja dokonuje inwazji na Ukrainę



– Instytucje ochrony zdrowia znów musiały się przeprofilować. Dziś zaproponowaliśmy tym, których można leczyć ambulatoryjnie, by opuścili placówki ochrony zdrowia, aby były one gotowe do przyjmowania Ukraińców, którym trzeba będzie udzielić pomocy medycznej. Zrobiliśmy tak na całym terytorium w momencie wprowadzenia stanu wojennego – oznajmił minister Laszko.



Szef resortu dodał, że gotowość pomocy zgłaszają też niektóre prywatne kliniki.



Do sąsiednich krajów, głównie do Mołdawii i Rumunii, przedostało się kilka tysięcy Ukraińców, a około 100 tysięcy uciekło ze swoich domów po rozpoczęciu inwazji przez Rosję – podało w czwartek Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR).



Rzeczniczka UNHCR Shabia Mantoo poinformowała, że dane te zostały skompilowane na podstawie raportów miejscowych władz oraz informacji od pracowników Biura. – To są bardzo szacunkowe dane – podkreśliła Mantoo.