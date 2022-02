Morawiecki w Brukseli: Musimy to zatrzymać, działać bardzo szybko, inaczej upadniemy [WIDEO]

Musimy być zjednoczeni w sprawie nałożenia ogromnych sankcji na Rosję – powiedział premier Mateusz Morawiecki przed nadzwyczajnym szczytem unijnym, który odbędzie się w siedzibie Rady Europejskiej w Brukseli.

Rosja dokonuje inwazji na Ukrainę



Premier podkreślił, że UE musi być silna, zjednoczona i odpowiedzieć we właściwy sposób na agresję Rosji. – Nie możemy pozwolić Putinowi przekroczyć nowego Rubikonu. Musimy to zatrzymać. Musimy działać bardzo szybko, inaczej upadniemy. To jest krytyczny moment w historii Unii Europejskiej i Europy. Oczy całego wolnego świata są skierowane na nas – jakie sankcje, jaką reakcję zaproponujemy i przyjmiemy – mówił Morawiecki



Ocenił, że „musimy to potraktować bardzo poważnie, bo mamy do czynienia z czymś bez precedensu od 75 lat. Dlatego Europa i wspólnota transatlantycka musi być zjednoczona”. – Musimy utrzymać tę jedność i wzmocnić wschodnią flankę NATO, żeby zapobiec każdej dalszej agresji ze strony tego agresywnego państwa, jakim jest Federacja Rosyjska – oświadczył w czwartek premier RP.



Podkreślił, że Unia Europejska musi być także zjednoczona w sprawie nałożenia „ogromnych sankcji” na Rosję.





– Wystarczy naiwności, tutaj musimy przejść do rzeczywistości. Uważam, że musimy naprawdę podejmować zdecydowane działania – wskazał Morawiecki podczas briefingu prasowego w Brukseli. Jak dodał, „to musi być poważna odpowiedź”. – Musimy być bardzo silni, zjednoczeni i zdecydowani – wskazał szef polskiego rządu.

– My jako Europa kupujemy bardzo dużo gazu od Rosji, kupujemy dużo ropy. Prezydent Putin bierze za to nasze pieniądze i odpowiada agresją, inwazją; finansuje je z tych pieniędzy, destabilizuje całą Europę. Zaatakował Ukrainę, dokonał inwazji na niepodległe państwo – podkreślił Morawiecki.



Premier Mateusz Morawiecki przybył w czwartek wieczorem do Brukseli, gdzie będzie reprezentował Polskę na nadzwyczajnym szczycie Rady Europejskiej poświęconym agresji Rosji na Ukrainę. – Jadę do Brukseli, by wypracować bardzo konkretny, dotkliwy pakiet sankcji – zapowiedział Morawiecki.





Nadzwyczajny szczyt UE ws. inwazji na Ukrainę

źródło: TVP Info, PAP

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel w środę poinformował o zwołaniu na czwartek nadzwyczajnego szczyt UE z udziałem szefów państw i rządów „27”. – W XXI wieku nie ma miejsca na użycie siły i przymusu do zmiany granic. Zwołuję na czwartek specjalne posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli, aby omówić najnowsze wydarzenia związane z Ukrainą i Rosją – podał w środę Michel. O zwołanie szczyt wnioskował szef polskiego rządu.W nocy ze środy na czwartek prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił w telewizyjnym wystąpieniu rozpoczęcie „operacji specjalnej w Donbasie”. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wprowadził stan wojenny na terenie całego kraju.– Dość opowiadania, oświadczeń o wsparciu dla Ukrainy, podświetlania budynków, koniec czasu naiwności. Dzisiaj potrzebujemy konkretnych działań. Jadę do Brukseli w jednym zasadniczym celu - by– podkreślił Morawiecki tuż przed wylotem.