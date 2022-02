Czy Niemcy wyślą broń Ukraińcom? Jasne stanowisko ministra

Nawet po inwazji Rosji rząd Niemiec odmawia dostaw broni na Ukrainę. Federalny minister gospodarki Robert Habeck powiedział w czwartek w Berlinie, że „nie będziemy dostarczać broni na Ukrainę”.

Habeck zapowiedział jednak wprowadzenie „ostrego pakietu sankcji” ze strony Unii Europejskiej. Wyraził też nadzieję na przywrócenie pokoju i podjęcie kroków dyplomatycznych, by zakończyć konflikt Rosji z Ukrainą – pisze portal dziennika „Die Welt”.



Jednocześnie Habeck podkreślił, że dostawy energii do Niemiec są bezpieczne. Dodał, że nawet ci, którzy nie są zwolennikami ochrony klimatu, muszą teraz w końcu zdać sobie sprawę, że celem musi być uniezależnienie Niemiec od paliw kopalnych i jak najszersza dywersyfikacja źródeł energii.



Minister spodziewa się reperkusji dla niemieckiej gospodarki w związku z sankcjami nałożonymi na Rosję.



– Instrumenty te powinny mocno uderzyć w gospodarkę rosyjską, a w jak najmniejszym stopniu w niemiecką. Ale trzeba je zaakceptować – powiedział polityk Zielonych i dodał, że bezpieczeństwo dostaw gazu, ropy i węgla będzie zapewnione nawet w przypadku całkowitego wstrzymania importu z Rosji. W chwili obecnej dostawy nie są przerwane.



– To jest dzień, który nigdy nie powinien był się zdarzyć – powiedział Habeck o inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę. – Jest to brutalne naruszenie prawa międzynarodowego – stwierdził. Sankcje nałożone przez UE i USA mocno uderzą w Rosję. Minister nie chciał jednak komentować szczegółów dotyczących sankcji międzynarodowych. Pozostawił również otwartą kwestię, czy Rosja może zostać wykluczona z systemu finansowego SWIFT - pisze „Die Welt”.

Również wiceprzewodniczący klubu poselskiego CDU/CSU w Bundestagu, Johann Wadephul, wykluczył możliwość dostarczania broni Ukrainie. – Trzeba było to zrobić wcześniej. Teraz to już niemożliwe. Mamy do czynienia z toczącą się wojną – powiedział polityk opozycyjnej CDU. Przypomniał, że Niemcy przyjęły zasadę niedostarczania broni w regiony objęte wojną.Johann Wadephul wcześniej opowiadał się za dostawami. Jego zdaniem odmowa dostaw broni przez Niemcy została zrozumiana w Moskwie jako zachęta i była błędem.