W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę polskie MSZ uruchomiło infolinię dla obywateli polskich i posiadaczy Karty Polaka. Działa roboczy zespół KPRM-MSZ-MSWiA koordynujący działania wspierające Polaków na Ukrainie – poinformował wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk. Numer infolinii to +48 22 523 88 80.

Jak dodał Szynkowski vel Sęk, we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą Janem Dziedziczakiem działa „roboczy zespół” Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, MSZ i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „koordynujący działania wspierające Polaków na Ukrainie”.

