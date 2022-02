Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy [TRANSMISJA]

W czwartek o godz. 20 prezydent Andrzej Duda wygłosi orędzie. Jego tematem będzie rosyjska inwazja na Ukrainę.

W reakcji na te wydarzenia w czwartek rano prezydent Andrzej Duda przeprowadził konsultacje, a następnie zwołał w BBN naradę z rządem, dowódcami Sił Zbrojnych RP oraz szefami służb specjalnych.



Po niej powiedział, że o sytuacji na Ukrainie rozmawiał rano z prezydentem tego kraju. Poinformował, że podejmowane są „odpowiednie działania, które od pewnego czasu się toczą”. W ocenie prezydenta mamy do czynienia z „bezprecedensowym aktem agresji i kolejnym naruszeniem prawa międzynarodowego przez Rosję”.



– Wierzę w to głęboko, że społeczność międzynarodowa w sposób jednoznaczny na to zareaguje – powiedział prezydent, zapowiadając kolejne rozmowy z przywódcami państw UE i NATO.